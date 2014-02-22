دانشجوی فعال رادیو دانش در "معرکه" باشید

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه معرکه برنامه ای جالب و شنیدنی در قالب طنز و سرگرمی است که به تهیه کنندگی مریم قاسمی از رادیو دانش به روی انتن می رود.

لوکیشن این برنامه یک دانشگاه است که هر شنونده می تواند با برنامه تماس بگیرد و کد دانشجویی دریافت کند و یکی از اعضای فعال این دانشگاه باشد.

در هر برنامه با بخش های مختلف این دانشگاه از قبیل هیات علمی ، پژوهشکده ، رشته شناسی ، تربیت بدنی ، خوابگاه دانشجویی و پایان نامه همراه می شوید.

هدف تهیه این برنامه ایجاد فضای شاد همراه با آموزش نامحسوس برای شنوندگان و ایجاد علاقه نسبت به دانش و فضای دانشی بین مردم است .

علاقه مندان می توانند روزهای شنبه تا پنجشنبه از ساعت45/11 تا 12 و جمعه ها از ساعت 10تا30/11 روی موج اف ام فرکانس 5/91 در تهران و 3/91 در البرز و با دستگاه دیجیتال (ست تاپ باکس ) در سراسر کشور شنونده این برنامه باشند.