رضا سعیدی‌‌پور، مدیر سینما آزادی با تایید این خبر به خبرنگار مهر گفت: فیلم سینمایی «معراجی‌ها» با اینکه بعد از ظهر روز گذشته دوم اسفند ماه تحویل سینما آزادی شد، اما با فروش بالایی روبه‌رو شد، به طوریکه این فیلم به دلیل استقبال مردم در ساعت 12:30 شب به سانس فوق‌العاده رسید.

وی افزود: سینما آزای روز گذشته با توجه به تعداد فیلم‌هایی که هم‌اکنون روی پرده دارد، 15 میلیون تومان در یک روز فروش کرد که 10 میلیون و 140 هزار تومان آن به فروش «معراجی‌ها» تعلق داشت.

سعیدی‌پور در پایان تاکید کرد: این آمار بسیار خوبی برای گیشه‌های سینمای ایران است و امیدوارم این روند ادامه یابد تا بتوانیم به گیشه کمک کنیم و رکودی که مدتی در فروش فیلم‌ها وجود داشت جبران شود.