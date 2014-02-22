رتبه نخست آذربایجان شرقی در کم ترین نقض آراء مراجع حل اختلاف/ رشد آراء سازشی در استان

به گزارش خبرنگار مهر، میر احد حسینی شنبه در هفتمین جلسه هم اندیشی کارشناسان روابط کار استان با اعلام این خبر افزود: نظارت بر اجرای قوانین و مقررات موضوعه کار و سعی در افزایش بیش ار پیش آراء سازشی در مراجع حل اختلاف از اولویت های کاری این اداره کل است.

وی اظهار داشت: بهره مندی از اصول روانشناسی کار در واحدهای تولیدی، صنعتی می تواند سهم بسزایی در کاهش تنشها و افزایش بهره وری نیروی انسانی داشته باشد.

حسینی در بین کارشناسان و مسئولین مراجع حل اختلاف کار استان از رتبه نخست آذربایجان شرقی در کم ترین نقض آراء مراجع حل اختلاف در کشور خبر داد و گفت: کسب رتبه نخست در سطح کشور مدیون کیفیت و تخصص کارشناسان روابط کار استان در تنظیم آراء مراجع حل اختلاف است.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی از سازش 40 درصدی آراء مراجع حل اختلاف در استان خبر داد و افزود: در مراجع حل اختلاف کار باید از نمایندگان علاقه مند به مسائل کار و تولید استفاده شود که در این راستا برگزاری دوره های آموزشی ویژه مقررات کار در دستور کار قرار دارد.