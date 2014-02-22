  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۳ اسفند ۱۳۹۲، ۱۰:۵۸

حسینی خبر داد:

رتبه نخست آذربایجان شرقی در کم ترین نقض آراء مراجع حل اختلاف/ رشد آراء سازشی در استان

رتبه نخست آذربایجان شرقی در کم ترین نقض آراء مراجع حل اختلاف/ رشد آراء سازشی در استان

تبریز – خبرگزاری مهر: مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی از رتبه نخست آذربایجان شرقی در کم ترین نقض آراء مراجع حل اختلاف کشور و افزایش قابل توجه آراء سازشی این مراجع در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، میر احد حسینی شنبه در هفتمین جلسه هم اندیشی کارشناسان روابط کار استان با اعلام این خبر افزود: نظارت بر اجرای قوانین و مقررات موضوعه کار و سعی در افزایش بیش ار پیش آراء سازشی در مراجع حل اختلاف از اولویت های کاری این اداره کل است.

وی اظهار داشت: بهره مندی از اصول روانشناسی کار در واحدهای تولیدی، صنعتی می تواند سهم بسزایی در کاهش تنشها و افزایش بهره وری نیروی انسانی داشته باشد.

حسینی در بین کارشناسان و مسئولین مراجع حل اختلاف کار استان از رتبه نخست آذربایجان شرقی در کم ترین نقض آراء مراجع حل اختلاف در کشور خبر داد و گفت: کسب رتبه نخست در سطح کشور مدیون کیفیت و تخصص کارشناسان روابط کار استان در تنظیم آراء مراجع حل اختلاف است.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی از سازش 40 درصدی آراء مراجع حل اختلاف در استان خبر داد و افزود: در مراجع حل اختلاف کار باید از نمایندگان علاقه مند به مسائل کار و تولید استفاده شود که در این راستا برگزاری دوره های آموزشی ویژه مقررات کار در دستور کار قرار دارد.

کد مطلب 2241146

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها