اختصاص یک میلیارد تومان به احداث پل سوم بشار/معضل ترافیک ورودی یاسوج رفع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، غلام محمد زارعی صبح شنبه به خبرنگاران گفت: 700 میلیون تومان از این اعتبار برای خرید زمین های اطراف و 300میلیون تومان برای بهره برداری از این طرح به طور موقت هزینه می شود.

زارعی گفت: کل اعتبار مورد نیاز برای تکمیل طرح پل سوم بشار در شهر یاسوج 45 میلیارد ریال است.

وی افزود: پل سوم بشار 130 متر طول و دو دهانه 25 متری و دو دهانه 45 متری دارد و احداث آن موجب کاهش بار ترافیکی در ورودی شهر یاسوج می شود.

نماینده بویراحمد و دنا بیان داشت: این پل، مناطق و روستاهای دشت سررود جنوبی را به یاسوج متصل می کند.

زارعی یادآور شد: هم اکنون پل اول بشار تنها مسیر ارتباطی با روستاهای اقماری جنوب شهر یاسوج بوده که از ترافیک بالایی به خصوص در فصول حضور گردشگران برخوردار است.

به گزارش خبرنگار مهر، عملیات اجرایی پل سوم بشار یاسوج از سال 82 آغاز شده و هنوز به پایان نرسیده است.

تاکنون برای این پروژه 35 میلیارد ریال هزینه شده و در سالهای اخیر به دلیل کمبود اعتبار و تملک 21 هزار مترمربع از زمین های کشاورزی اطراف آن متوقف شد.