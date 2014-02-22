کاهش ارزش معاملات بورس در هفته گذشته

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کل بورس و اوراق بهار در پايان هفته منتهي به 30 بهمن ماه گذشته با 2.34 درصد افزايش روبرو شد. شاخص کل با 1850 واحد کاهش نسبت به هفته قبل، به رقم 80 هزارو 986 واحد رسيد.

شاخص بازار اول با 1236 واحد افزايش به رقم 60 هزارو 187 واحد بالغ گرديد و شاخص بازار دوم با 4291 واحد افزايش عدد 155 هزارو 585 واحد را تجربه کرد و به ترتيب با 2.10 درصد افزايش و 2.84 درصد افزايش نسبت به هفته قبل مواجه شدند.

در اين هفته ارزش کل معاملات سهام و حق تقدم به 10472 ميليارد ريال بالغ شد که نسبت به هفته قبل 1.1 درصد کاهش يافته است. در ضمن تعداد 2 هزارو 131 ميليون سهم در244 هزارو 237 دفعه مورد معامله قرار گرفت، و به ترتيب حجم معاملات حدود 22.3 درصد كاهش يافت و اما دفعات معاملات 48.9 درصد افزايش را نسبت به هفته گذشته تجربه کرد.

بر اين اساس 127 هزار برگه اوراق مشارکت به ارزش 127 ميليارد ريال معامله شد که نسبت به هفته گذشته افزايش 3.7 درصدي را نشان مي دهد.