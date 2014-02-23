بررسی ورود فقه به سياست(فقه سیاسی)/ پرونده ای در بزرگداشت ابوالفضل زرويي نصرآباد

به گزارش خبرگزاری مهر، صد و هشتاد و هشتمین شماره هفته نامه پنجره به مدیرمسئولی دکتر علیرضا زاکانی در 100 صفحه و بهای 4500 تومان هم اکنون روی پیشخوان کیوسکهای روزنامهفروشی قرار گرفت. نسخه الکترونیکی نیز با 50 درصد تخفیف در سایت هفتهنامه به آدرس panjerehweekly.ir فروخته میشود.
مجله خبري این هفته نیز به موضوعات مختلفی مانند «مرسي، ايران، حزبالله و حماس»، «نابختياري سرزمين کهن»، «پاياني دوباره براي سلطان!»، «ابهامات موشکي پيرامون توافق هسته اي»، «فاز دوم فاز گراني!» و ... می پردازد.
پازل سياست در ايران(قاعده هاي بازي سياست در فقدان نظام حزبي) نوشته دکتر علي دارابي، گر تو قرآن بدين نمط خواني...(نقدي بر نقد دکتر مهدوي زادگان) نوشته محمدامين بهرامي و ارباب حلقه ها (بحثي درباره اعتقاد و تعدد ربالعالمين) نوشته سيدمحمد روحاني، مطالب منتشر شده در بخش باشگاه اهل قلم این شماره از مجله پنجره هستند.
در مورد نقد بهرامی بر مهدوی زادگان باید گفت: در يکي از شماره هاي پيشين هفته نامه پنجره پرونده اي درباره الزام حجاب از طرف حکومت نشر يافت. در اين پرونده دکتر مهدوي زادگان در کنار ساير اساتيد الزام به حجاب را از حقوق حاکميت دانسته و فراتر از آن حتي الزام به نماز جماعت را نيز در دایره حقوق دولت اسلامي قرار دادند. بازخوردهاي اين پرونده به صورت تلفني و متني به هفته نامه قابل توجه بود که از ميان مطالب مطروحه مطلب محمدامین بهرامی انتخاب و این هفته منتشر شد.
حوزه
پرونده این هفته گروه «حوزه» در مورد فقه سیاسی با عنوان «ورود فقه به سياست» است. از جمله تجليگاههاي رفعت مرتبت آيين محمدي (ص) بر ساير اديان الهي، توفيق جمع سالم ميان دين و دنياست. اسلام که داعيهدار اهتمام به زندگي دنيوي در ذيل عنايت به حيات اخروي است، نه در پرتگاه غرقگي به دنيا افتاده و نه در زاويه رويگرداني از دنيا به انزوا و مهجوريت دچار شده است.
بيشک مهمترين ابزاري که اين آيين را هم در تمامي اعصار و امصار استمرار بخشيده و هم آن را به توفيق اين جمع مبارک موفق کرده، همان فقه بهمنزله کاشف از شرايع الهي است. از آنجا که سياست و حاکميت، متصدي جهتدهي بخش عمدهاي از حيات دنيوي مردم هستند و از آنجا که فقه عهدهدار تنظيم حيات دنيوي و رفع تزاحمات آن با حيات اخروي است، لازم ميآيد فقه و سياست در يک همنشيني جانانه به گفتوگو با يکديگر بنشينند. انقلاب اسلامي، از آن جهت که فقه و فقها را در جايگاه قانوننگاري قرار داد تا يافتههاي فقهيشان را در قالب قوانين نظم دهند و براي اجرا آماده نمايند، در تاريخ فقه شيعه نيز نقطه عطفي محسوب ميشود. اين جايگاه، جايگاهي است که تا پيش از آن براي فقهاي شيعه سابقه تاريخي چنداني نداشته است. در این پرونده علاوه بر یادداشتهایی از محمدعبدالصالح شاهنوش فروشاني، عطاءالله بيگدلي، محمدحسين عبدي، سعيد طاووسي مسرور و ...، مصاحبه هایی با حجج اسلام نجف لکزایی و ابوالقاسم علیدوست نیز آمده است.
از دیگر بخشهای مهم مجله می توان به پرونده های ذیل اشاره کرد:
سياســت
قانونگذاراني که ديپلمات ميشوند، عنوان پرونده گروه سیاست است. واژه «پارلمان» از گذشتههاي دور با «قانونگذاري» عجين شده است و اين وظيفه را ميتوان مهمترين کارکرد پارلمانها دانست. ريلگذاري براي حرکت ساير دستگاههاي حکومتي، وظيفه اصلي مجالس به حساب ميآيد و از اين جهت، نقش قانونگذاران در ساختار حکومت بسيار قابل توجه است. نکته مهم ديگر اينکه اين نهاد تبلور اراده ملي است و نمايندگان آن مستقيما توسط مردم انتخاب ميشوند. در این بخش یادداشتهایی از سيداسماعيل ياسيني، مهدي شمشيري، سعید صدرائیان، دکتر صباح زنگنه آمده است و درباره برگزاري نهمين اجلاس بين المجالس اسلامي با دکتر علاءالدين بروجردي و درباره نسبت ديپلماسي پارلماني و رسمي با حسن قشقاوي گفتگوهایی انجام شده است.
ادبیات
پرونده این هفته ادبیات با عنوان «تذکره تبسم» به بزرگداشت و تجلیل از مقام علمی ابوالفضل زرويي نصرآباد اختصاص یافته است که عکس روی جلد مجله را به خود اختصاص داده است. زرویی نصرآباد را فارغ از هنرهايي که دارد، هر که ميشناسد به مردانگي و آزادگي ميشناسد. بسياري معتقدند برترين شاعر طنزسراي بعد از انقلاب است و بسياري او را در عداد بهترين طنزسرايان پارسيسرا قلمداد ميکنند؛ شاعر و نويسندهاي با تعريفي متعالي و منزه از طنز که شادماني مردمان و شيرين کردن کام مخاطبان را از وظايف اصلي طنز برميشمرد.
طنز عفيف و طنز نجيب، که چراغش را مرحوم کيومرث صابري فومني در هفتهنامه گلآقا برافروخت، با ابوالفضل زرويي نصرآباد مصداقي تام و تمام يافت و بسياري از چهرههاي طنزنويس و طنزسراي نسل جديد در دفتر طنز حوزه هنري که به ابتکار او تاسيس شد، باليدند و پا گرفتند. اما سرو آزاد طنز، چند سال است که گوشه عزلت اختيار کرده و مقيم خانه پدري در احمدآباد مستوفي شده. بهار امسال نيز عارضه قلبي، کارش را به بيمارستان و عمل قلب کشاند. اينها همه بهانهاي شد که در اين شماره پنجره، از او يادي کنيم.
در این پرونده علاوه بر مصاحبه ای مفصل با ابوالفضل زرويي نصرآباد، یادداشتها و گفتگوهایی از علي موسوي گرمارودي، امرالله احمدجو، محمدحسین جعفریان، علياکبر قاضيزاده، سيدعباس سجادي، سيدمحمد ساداتاخوي، گيتي صفرزاده، بهاءالدين خرمشاهي، کيومرث صابري فومني، اسماعيل اميني، عباس حسيننژاد و ... نیز آمده است.
ترجمه
در بخش باشگاه ترجمه این هفته نیز مطالب متنوعی منتشر شده است: چرخش مصر و معادلات جديد محور جديد خاورميانه: روسيه، ايران، عراق، سوريه و مصر از محمد العس با ترجمه بهنام پناهي، چرا رسانهها از فقر بيزارند؟(نگاه رسانه ها به 5/2 ميليارد فقير در جهان) نوشته دنی شکتر و ترجمه حميدرضا غلامزاده، اوباما و معشوقه فرانسوي(فرانسوي شدن آمريکا و آمريکايي شدن فرانسه) از بنی آوني و ترجمه پرناز طالبي و کودتا در اوکراين فاجعه در روسيه(تاثير تغييرات سياسي اوکراين در موازنه قدرت روسيه و آمريکا) نوشته پل کریک رابرتز و ترجمه فاطمه غلامی و خداحافظ سياست(زمينههاي تصميم مقتدي صدر براي کنارهگيري از سياست) به قلم هيثم مزاحم و ترجمه محمد مظهري ازجمله مطالب منتشر شده این بخش است.
ضمیمه
علاقه مندان به بخش ضمیمه با دهمین شماره از ضمیمه رایگان پنجره همراهند. در این شماره با علیاصغر عزتیپاک گپ زدهایم؛ داستاننویس متواضعی که به متن میپردازد و از حواشی دوری میکند. به محض اتمام مصاحبه، خرنوشت اسماعیل امینی را میخوانید و چند فقره وقایع اختلافیه مصور را تماشا میکنید، تا سجاد نجفی با بسته تاریخیاش از راه برسد و شما را غافلگیر (بهقول خودمان سورپرایز) کند. خودنویسهای این شماره که عبارتند از دکتر محمدرضا ترکی، امیرحسن دهقانی، امیر تفرشی (از نواحی زرخیز آمریکای لاتین) و سیداکبر میرجعفری، قلم گرداندهاند و محصول ذهنشان را یادداشت کردهاند برای استفاده شما. در کتابسرا، فهیمه شانه یک سبد کتاب برای شما دارد و تازههای نشر را هم برایتان معرفی میکند. حجت عزیزی کماکان در فرهنگستان، مستقر است و پیشنهادهای فرهنگی ـ هنریاش را به شما عرضه میکند. در گلگلشت هم علاوه بر دوتا کوتاهنوشت مسروقه از یک شبکه اجتماعی، شعری میخوانید از معید داستان، که شاید باور نکنید اما باور کنید اسمش مستعار نیست و واقعی است.
نظر شما