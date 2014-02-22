پیشرفت 40 درصدی ساختمان ثبت احوال بیله سوار

به گزارش خبرنگار مهر، سیامک موس پور صبح شنبه در حاشیه بازدید از روند اجرایی این پروژه به خبرنگار مهر گفت: توسعه فضای فیزیکی اداره ثبت احوال یک ضرورت است و در همین راستا ساخت ساختمان جدید را دنبال می کنیم.

وی افزود: با توجه به تامین اعتبار تکمیل این پروژه پیش بینی شده است تا نیمه اول سال آینده ساختمان جدید به بهره برداری برسد.

به گفته موسی پور توسعه فعالیتهای ثبت احوال در این شهرستان نیازمند امکانات فیزیکی از جمله مکان مناسب بوده و با بهره برداری از ساختمان جدید می توان در این راستا گام های قابل توجهی را برداشت.

رئیس ثبت احوال شهرستان بیله سوار ارائه خدمات در کمترین زمان ممکن را از جمله اولویت های اجرایی ثبت احوال عنوان کرد و افزود: به ویژه در ثبت وقایع حیاتی باید نهایت دقت و سرعت را داشته باشیم.

ثبت 98 درصدی واقعه حیات

وی از ثبت 98 درصدی حیات و وفات در این شهرستان خبر داد و افزود: با توسعه امکانات سخت افزاری می توان این رقم را به 100 درصد رساند.

به گفته موسی پور بیله سوار توانسته است رتبه اول در ثبت فوت و رتبه دوم در ثبت ولادت در مهلت قانونی را در بین شهرستان های دهگانه استان کسب کند.

رئیس ثبت احوال شهرستان بیله سوار در خصوص آرشیو الکترونیکی اسناد سجلی اضافه کرد: آرشیو اسناد به صورت کامل در این شهرستان انجام شده است.

وی افزود: آرشیو الکترونیکی می تواند بسیاری از رفت و آمد های شهروندان به مرکز استان را کاهش داده و زمینه ساز ارائه خدمات مورد نیاز در ادارات شهرستان ها باشد.