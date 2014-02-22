معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی تغییر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در حکمی از سوی عباس آخوندی، حامد مظاهریان به جای ابوالفضل صومعلو در معاونت امور مسکن و ساختمان منصوب شد. صومعلو که سابقه فعالیت 33 ساله در وزارت مسکن و شهرسازی داشت، امسال با حکم وزیر راه و شهرسازی بازنشسته شد.
در حکم وزیر راه و شهرسازی برای مظاهریان آمده است: با توجه به سوابق ارزشمند علمي و مديريتي جنابعالي، به موجب اين حكم به سمت معاون امور مسكن و ساختمان منصوب ميشويد.
وزير راه وشهرسازي، در اين حكم تاكيد كرده است: عرصه ساختمان و توسعه مهندسي نيازمند تحولات بنيادي به شرح زير است:
1. مهمترين مأموريت ما در دولت وضع و اجراي مقررات به منظور افزايش ايمني، رفاه، بهبود كيفيت خدمات و حفاظت از حقوق شهروندان است بنابراين در طراحي و بازنگري تمام سياستهاي توسعه مسكن و مهندسي و فرايندهاي عملياتي خدمات مهندسي اين اصول بايد مورد توجه باشد.
2. در عرصه مسكن به دليل جايگاه مهم آن در حياط فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي جامعه، و تأكيد قانون اساسي بر اهميت آن، در همه سالـهاي بعد از انقلاب سياستگذاريها و برنامهريزيها و اقدامات اجرايي گوناگوني انجام شده است، كه لازم است با جمعبندي و تحليل و ارزيابي تجارب گذشته بر جامعيت و استحكام و كارايي آنها افزوده شده و منظماً بر كيفيت عملكرد آنها نظارت شود.
3. كمك به تجديد ساختار حرفه مهندسي در رشته هاي شهرسازي، معماري، سازه، تأسيسات ساختمان، طراحي داخلي، مهندسي محيط تأسيسات شهري، بهينهسازي مصرف انرژي، ترافيك و حمل و نقل ، راه و راهآهن، فرودگاه، بندرسازي، ژئوتكنيك و مقاومت مصالح و نقشه برداري با توجه به تحولات جهاني سه دهه اخير در صنعت ساختمان، فنآوريهاي جديد طراحي، و نقش سرمايهگذاري مديريت بخش خصوصي در توسعه شهرها و زيرساختها.
4. كمك به انتقال فناوريهاي نوين مهندسي به داخل كشور و توانمندسازي شركتهاي داخلي براي ورود به رقابتهاي جهاني
5. بازسازي رابطه صلاحيتهاي حرفهاي با نظام مقررات نظارتي دولت، و بازنگري در قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان.
6. اتخاذ تدابير لازم براي آمادهسازي جمعيت كثير و دائمالتزايد فارغالتحصيلان رشته مهندسي به منظور كارآموزي و كسب توانمنديهاي حرفهاي لازم براي ورود به بازار كار واقعي و جلوگيري از پديدههاي ناپسند در اين بازار .
7. برگزاري جشنواره و كنفرانس سالانه مهندسي به منظور ارزيابي دستاوردهاي طراحي ، اجرايي و پژوهشي و انتشار نتايج آن براي اطلاع جامعه.
حامد مظاهریان داراي دکتری معماری اسلامی از دانشگاه لندن استادیار و رئیس دانشکده معماری پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران، مدیر قطب علمی فناوری معماری دانشگاه تهران و عضو هیئت رئیسه گروه تخصصی معماری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران را در سوابق خود دارد.
از مسئوليت هاي وي ميتوان به رئيس دانشكده معماري، معاون دانشجويي و فرهنگي پرديس هنرهاي زيبا، مدير قطب علمي فناوري معماري، مشاور معاون معماري و شهرسازي وزارت مسكن و شهرسازي سابق، عضو شوراي معماري و شهرسازي بم اشاره كرد.
كتاب فناوري هاي نوين ساختماني از جمله تاليفات وي به همراه محمود محمود گلابچي است. عضويت اصلي تيم نظارتي پروژه تعامل شهر و بندر(شهرهاي بندري 12 گانه ايران)، عضو اصلي تيم نظارتي پروژه ميانگذر رامسر به طول 10 كيلومتر، برنده مسابقه طراحي ميدان بزرگ شهر تبريز از فعاليت هاي حرفه اي این استاد دانشگاه محسوب میشود.
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