تشکل مستقل هنرمندان تبریز صدایی واحد برای پاسداری فرهنگ و هنر

به گزارش خبرنگار مهر، ایجاد تشکل های مردمی و نهادهای غیردولتی در جوامع بشری پیشرفته موضوعی کاملا جا افتاده و شناخته شده است و مردم با توجه به توان و تجربه خود در زمینه های مختلف با هماهنگی دستگاه های مربوطه بار سنگین مسئولیت ها را از دوش دولت بر می دارند و به تمرین در کنار هم بودن و استفاده از تجارب یکدیگر و ارائه راه کارهایی در راستای توسعه و پیشرفت حوزه فعالیت خود می پردازند.

وجود اختلاف نظرها و سلیقه های مختلف در بین حوزه های متعدد به خصوص حوزه فرهنگ و هنر کلانشهر تبریز باعث گسستگی آنها از یکدیگر شده است و این امر نبود هماهنگی بین اهالی این حوزه را به وضوح بیان می کند.

ایجاد تشکل هایی از جنس تشکل مستقل هنرمندان تبریز که با تلاش اساتید با تجربه و دلسوز استانی در حوزه های سینما، تئاتر، موسیقی، هنرهای تجسمی و ادبیات صورت می گیرد، بطور حتم در توسعه تولیدات فرهنگی و هنری کلانشهر تبریز موثر خواهد بود تا هنرمندان یک صدا برای پاسداری از فرهنگ و هنر شهر تلاش کنند.

تشکل مستقل هنرمندان تبریز ایجاد می شود

رئیس هیئت موسس تشکل مستقل هنرمندان تبریز در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هماهنگی بین اهالی فرهنگ و هنر و پیگیری نظام مند خواسته های این قشر از مهم ترین اهداف تشکیل این نهاد غیردولتی است، اظهار داشت: یکی از ضعف های حرکت های فرهنگی حق طلبانه ی هنرمندان آشفته کاری است و اکثر هنرمندان با فعالیت های خودجوش و ناهماهنگ اقداماتی را انجام می دهند که این امر نشان دهنده عدم هماهنگی بین اهال فرهنگ و هنر تبریز است.

نادر ساعی ور اضافه کرد: برای هماهنگی بین اهالی فرهنگ و هنر تبریز اقدام به تاسیس تشکل مستقل هنرمندان کرده ایم که با ایجاد این تشکل با حرکت های غیر فرهنگی که به نام فرهنگ و هنر در این شهر صورت می گیرد، مقابله خواهیم کرد.

وی خاطر نشان کرد: در نخستین جلسه این تشکل که با حضور 220 نفر از اعضا در سالن دکتر مبین و با همکاری صمیمانه سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز برای انتخابات هیات موسس برگزار شد، نادر ساعی ور، منصورحمیدی، اکبر شریعت، علی فتوحی، قادر رودکیان، بهرنگ تیلا، مهرداد خوشکار مقدم، هادی دهقانی، جمال سوزنده مقدم به عنوان هیات موسس انتخاب شدند و در حال حاضر این تشکل مراحل قانونیش را طی می کند.

رئیس هیئت موسس تشکل مستقل هنرمندان تبریز گفت: تشکل مستقل هنرمندان به عنوان بازوی فکر و حتی اجرائی با نهایت توان در خدمت اهداف فرهنگی و هنری دستگاه های مربوطه خواهد بود و هنرمندان تمام انرژی خود را برای ساختن بنای فرهنگی و هنری شهر به کار خواهند گرفت.

ساعی ور اظهار داشت: ساختار تشکل به گونه ای است که تا زمان حیاتش می تواند عضوگیری کند و با توجه به محدودیت ها، سابقه ی هنری هنرمندان، تعداد آثار، تحصیلات هنری از مهم ترین معیارهای عضویت هنرمندان در این تشکل خواهد بود.

ایجاد تشکل های مردمی بار مسئولیت ادارات دولتی را کاهش می دهد

نویسنده و مدرس ادبیات داستانی آذربایجان شرقی نیز با بیان اینکه سمن ها یا تشکل های مردم نهاد در جوامع پیشرفته موضوعی جا افتاده است، اظهار داشت: ایجاد تشکل های مردم نهاد بار مسئولیت دستگاه های دولتی را کاهش می دهد و وظایف دولت سبک تر و کم حجم تر می شود.

عبدالمجید نجفی ادامه داد: زمانی که دولت تمامی مسئولیت ها را بر عهده می گیرد به همان اندازه آسیب پذیر و کم تحرک تر می شود.

وی افزود: در جوامع بشری پیشرفته به این نتیجه رسیدند که شهروندان می توانند فعالیت های خود را هماهنگ با نهادهای رسمی انجام دهند.

این عضو تشکل مستقل هنرمندان تبریز با اشاره به تاثیرگذاری نهادهای مردمی در زمینه های مختلف به خصوص در فرهنگ و هنر گفت: با ایجاد تشکل های مردمی افراد با استفاده از تجارب خود طرح ها و پیشنهادات موثری برای پیشرفت ارایه می کنند و این عامل گره گشای فعال بودن بخش های مختلف دولت در ان جی او ها به حساب می آید.

نجفی خاطر نشان کرد: با ایجاد تشکل های مردمی باید تلاش کنیم فرهنگ و هنر غنی خود را با همکاری و هماهنگی ادارات مربوطه پویاتر از زمان های گذشته کنیم.

حمایت سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز از تشکل های غیر دولتی فرهنگی و هنری کلانشهر تبریز

مدیرعامل سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز در خصوص تاسیس تشکل مستقل هنرمندان تبریز اظهار داشت: یکی از وظایف این سازمان حمایت از سمن هایی است که در راستای مسائل فرهنگی و هنری شهر تلاش می کنند.

سید رضا علوی اضافه کرد: سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز هر چه قدر از تشکل ها حمایت کند به همان میزان شاهد تاثیرگذاری مثبت آن خواهد شد.

وی همچنین در ادامه گفت: اگر تشکل ها و ان جی او ها در راستای اهداف خود حرکت کنند و وارد بحث های سیاسی نشوند و از افراد خاصی حمایت نکنند قطعا در جامعه تاثیر موثری خواهند داشت.

علوی خاطرنشان کرد: اگر تمام هنرمندان در راستای چارچوب اهداف تشکل خود قدم بردارند و برای رسیدن به اهداف عالی خود حرکت کنند قطعا تاثیر گذاری مضاعفی را در جامعه شاهد می شویم.

وی افزود: اگر تشکلی مستقل برای انجام فعالیت های فرهنگی و هنری در کلانشهر تبریز تاسیس شود که کلیه هنرمندان را در بر داشته باشد مطمئنا فعالیت های فرهنگی و هنری به سهولت انجام می گیرد.

در سال های گذشته با توجه به کاهش اعتبارات فرهنگی، مدیران دستگاه های مربوطه از انجام فعالیت های فرهنگی و هنری غفلت کردند و این امر باعث کاهش تولیدات فرهنگی و هنری استان شد و تلاش اهالی این حوزه به نتیجه مطلوبی نرسید اما ایجاد تشکل های مردمی از جنس تشکل مستقل هنرمندان تبریز می تواند زمینه ساز توسعه و افزایش تولیدات فرهنگی و هنری در استان باشد.

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گزارش از زهرا ناصران