شرط جدید گازی ایران برای ترکیه/ اولتیماتوم زنگنه به پیمانکاران ضعیف صنعت نفت

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن زنگنه امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به توافق ایران و عراق برای آغاز صادرات گاز به این کشور از ابتدای سال 93، گفت: متناسب با قرارداد حجم صادرات گاز طبیعی به این کشور همسایه سال آینده به تدریج افزایش می یابد.

وزیر نفت همچنین از مذاکره با ترکیه به منظور افزایش حجم صادرات گاز طبیعی خبر داد و تصریح کرد: پیشنهاد ایران به ترکیه، افزایش تدریجی صادرات گاز بوده، اما ترک‌ها به دنبال کاهش قیمت گاز هستند.

این عضو کابینه دولت تدبیر و امید با یادآوری اینکه شرط ایران برای کاهش قیمت گاز به ترکیه افزایش هزینه صادرات است، اظهار داشت: اگر حجم صادرات گاز ترکیه از مقدار فعلی فراتر رود، امکان کمی کاهش قیمت گاز به این کشور همسایه وجود دارد.

این مقام مسئول همچنین با اولتیماتوم دوباره به تمامی پیمانکاران ضعیف صنعت نفت، بیان کرد: به تمامی پیمانکارانی که مطابق با قرارداد عملیات اجرایی پروژه ها را پیش نبرده اند، اخطار داده ایم و در صورتی که در زمان اخطار تغییری در روش کار پیمانکاران اعمال نشود، احتمال خلع‌ید آنها وجود دارد.

زنگنه در پایان در خصوص احتمال بازگشت شرکت‌های نفتی شل و توتال فرانسه به صنعت نفت توضیح داد: این شرکت‌ها از نظر حقوقی برای بازگشت صنعت نفت ایران تابع شرایط تحریم هستند.