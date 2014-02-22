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۳ اسفند ۱۳۹۲، ۱۱:۲۰

برنامه پخش مستقیم رقابتهای فوتبال اعلام شد

برنامه پخش مستقیم رقابتهای فوتبال اعلام شد

رقابتهای لیگ برتر فوتبال انگلستان و لیگ قهرمانان اروپا به صورت مستقیم از شبکه های سیما پخش خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای حساس رقابتهای لیگ برتر انگلستان و مرحله یک هشتم نهایی رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا به صورت مستقیم از شبکه سوم و ورزش پخش خواهد شد.

برنامه پخش مستقیم مسابقات به شرح زیر است:

شنبه 3 اسفند
هفته 27 ليگ برتر انگليس : چلسی - اورتون
زنده از شبکه ورزش، ساعت : 16:15

هفته 25 لاليگا : رئال مادريد - الچه
زنده از شبکه ورزش، ساعت : 18:30

هفته 27 ليگ برتر انگليس : کريستال پالاس - منچستريونايتد
زنده از شبکه ورزش، ساعت : 21:00

هفته 25 لاليگا : رئال سوسيه‌داد - بارسلونا
زنده از شبکه سه، ساعت : 22:30

يکشنبه 4 اسفند
هفته 27 ليگ برتر انگليس : ليورپول - سوانزی
زنده از شبکه ورزش، ساعت : 17:00

هفته 22 بوندسليگا : هانوفر - بايرن مونيخ
زنده از شبکه ورزش، ساعت : 20:00

هفته 25 لاليگا : اوساسونا - آتلتيكومادريد
زنده از شبکه ورزش، ساعت : 23:30

سه‌شنبه 6 اسفند
ليگ قهرمانان اروپا: المپياکوس - منچستريونايتد
زنده از شبکه سه، ساعت : 23:15

ليگ قهرمانان اروپا: زنيت - بروسيادورتموند
زنده از شبکه ورزش، ساعت : 20:30

چهارشنبه 7 اسفند
ليگ قهرمانان اروپا: گالاتاسرای - چلسی
زنده از شبکه سه، ساعت : 23:15

ليگ قهرمانان اروپا: شالكه04 - رئال مادريد
زنده از شبکه ورزش، ساعت : 23:15

کد مطلب 2241171

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