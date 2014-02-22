برنامه پخش مستقیم رقابتهای فوتبال اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای حساس رقابتهای لیگ برتر انگلستان و مرحله یک هشتم نهایی رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا به صورت مستقیم از شبکه سوم و ورزش پخش خواهد شد.

برنامه پخش مستقیم مسابقات به شرح زیر است:

شنبه 3 اسفند

هفته 27 ليگ برتر انگليس : چلسی - اورتون

زنده از شبکه ورزش، ساعت : 16:15



هفته 25 لاليگا : رئال مادريد - الچه

زنده از شبکه ورزش، ساعت : 18:30



هفته 27 ليگ برتر انگليس : کريستال پالاس - منچستريونايتد

زنده از شبکه ورزش، ساعت : 21:00



هفته 25 لاليگا : رئال سوسيه‌داد - بارسلونا

زنده از شبکه سه، ساعت : 22:30



يکشنبه 4 اسفند

هفته 27 ليگ برتر انگليس : ليورپول - سوانزی

زنده از شبکه ورزش، ساعت : 17:00



هفته 22 بوندسليگا : هانوفر - بايرن مونيخ

زنده از شبکه ورزش، ساعت : 20:00



هفته 25 لاليگا : اوساسونا - آتلتيكومادريد

زنده از شبکه ورزش، ساعت : 23:30



سه‌شنبه 6 اسفند

ليگ قهرمانان اروپا: المپياکوس - منچستريونايتد

زنده از شبکه سه، ساعت : 23:15



ليگ قهرمانان اروپا: زنيت - بروسيادورتموند

زنده از شبکه ورزش، ساعت : 20:30



چهارشنبه 7 اسفند

ليگ قهرمانان اروپا: گالاتاسرای - چلسی

زنده از شبکه سه، ساعت : 23:15



ليگ قهرمانان اروپا: شالكه04 - رئال مادريد

زنده از شبکه ورزش، ساعت : 23:15