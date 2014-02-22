به گزارش خبرنگار مهر، بیژن زنگنه در نخستین همایش هم اندیشی نظام جدید قراردادهای صنعت نفت در سالن همایش‌های صدا و سیما گفت: صنعت نفت در هر شرایطی با هدف صیانت و افزایش تولید نفت و گاز از مخازن کشور از همه توان خود استفاده می کند.



وی با بیان اینکه بالا رفتن ظرفیت تولید نفت و گاز در کشور یک اصل مهم است، افزود: ایران به عنوان دومین دارنده منابع نفتی و نخستین دارنده منابع گازی باید سهمی متناسب با این منابع در بازارهای نفتی و گازی جهان به دست آورد و هم اکنون با توجه به اصلاح قراردادهای نفتی اراده ملی برای این منظور ایجاد شده است.



وزیر نفت با یادآوری تدوین قراردادهای بیع متقابل در 18 سال پیش اظهار داشت: قراردادهای بیع متقابل در زمان خود توانستند با جذب سرمایه خارجی ظرفیت تولید نفت و گاز ایران را افزایش دهند. امروزه شرایط بازارهای جهانی نسبت به شرایط صنعت نفت در سال ١٩٩٠ تفاوتهای بسیاری داشته، از این رو باید با بررسی نقاط مثبت و منفی قراردادهای بیع متقابل به فکر جذب سرمایه و فناوری روز دنیا باشیم.

زنگنه با بیان اینکه در سال‌های دهه ١٩٩٠ براساس قراردادهای بیع متقابل با نفت ١٥ تا ٢٠ دلاری به بازار عرضه می شد گفت: این موضوع یکی از دلایل جذابیت صنعت نفت ایران برای شرکتهای خارجی در آن زمان بود. به همین خاطر این شرکتهای خارجی در صنعت نفت کشورهای همسایه و رقیبان ما حضوری کم رنگ داشتند.



وی، افزایش قیمت نفت و به دنبال آن توسعه لایه های شیلی و ایجاد فرصتهای سرمایه گذاری را در کشور عراق از جمله فرصتهای اقتصادی برای شرکتهای نفتی خارجی دانست و گفت: این واقعیتها موجب می شود ما هر چه سریع تر در زمینه قراردادهای نفتی خود تغییراتی ایجاد کنیم.



زنگنه تاکید کرد: مشکل توسعه صنعت نفت ایران در حال حاضر منابع مالی نیست. از این رو هدف ایران از اصلاح قراردادهای نفتی خود تنها جذب سرمایه گذاری خارجی نیست بلکه دستیابی به فناوری و مدیریت بهینه توسعه میدانهای نفتی است.



وی با اشاره به تشکیل کمیته بازنگری قراردادهای نفتی در مهر ماه امسال، گفت: در حکمی که به اعضای این کمیته داده ام بر ضرورت پیوستگی عملیات اکتشاف تا توسعه تاکید کرده ام.



وزیر نفت اظهار داشت: در مدل قراردادهای بیع متقابل امکان حضور شرکتهای خارجی در مرحله اکتشاف و ازدیاد برداشت از مخازن قدیمی وجود نداشت، بنابراین در مدل جدید قراردادهای نفتی ایران این نواقص برطرف شده است.



زنگنه با اشاره به مناطق نفتی و گازی ایران مانند استان خوزستان، بوشهر، خلیج فارس و دریای خزر گفت: قراردادهای جدید نفتی باید با حفظ منافع ملی طوری تنظیم و اجرا شوند که شرکتهای خارجی تمایل حضور در همه مناطق نفتی ایران را داشته باشند.



وی با تاکید بر افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز به عنوان یک ظرفیت ملی گفت: امیدواریم در طول برگزاری همایش دو روزه هم اندیشی نظام جدید قراردادهای نفتی مدل اولیه و پیشنهادی قراردادهای نفتی ایران مورد نقد و بررسی قرار گیرد و در نهایت این مدل با بهترین شرایط در کشور اجرایی شود.



وزیر نفت با بیان اینکه در زمینه اصلاح قراردادهای نفتی هیچ مدلی ایده آل طرفین نخواهد بود گفت: در این زمینه باید به نقطه ای بهینه برسیم و این نقطه در طول زمان به دست می آید.



زنگنه در پایان با اشاره به درگذشت شادروان نصرت الله اسپیاری عضو کمیته بازنگری قراردادهای نفتی ایران، اظهارداشت، اسپیاری مهندسی با ارزش، شریف و درستکار بود به طوری که با وجود بیماری شدید در طول چندین ماه گذشته به صورت منظم در جلسات این کمیته شرکت داشت.