به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی اخیرا طی اطلاعیه ای به مردم و متقاضیان وام بانکی، فعالیت بنگاه‌های مشاوره وام، تامین سرمایه، ضامن و غیره را غیر قانونی اعلام کرد، این در حالی است که این دفاتر هر روز نوع فعالیت های خود در بخش مالی را از طرق مختلف اطلاع رسانی می کنند و مشتریان زیادی را به خود جذب کرده اند.

وام پتروشیمی و گردشگری

" مشاوره توسط کارشناسان مجرب" ، " مشاوره جهت اخذ تسهیلات بانکی، مضاربه، زمین و .." ، " مشاوره اخذ وام بانکی کارآفرینی، ملکی"، " وام تعمیرات و مشارکت در ساخت" ، " خوداشتغالی، فنی و حرفه ای"، " مشاوره وام بانکی مسکونی، اداری"، " تولید، صنعتی، سرمایه در گردش، گردشگری، هتل، خدمات تفریحی و رفاهی، پتروشیمی و پمپ بنزین، مشارکت در ساخت، تجاری، بازرگانی، خدماتی"، " انبوه سازی، کشاورزی، پروژه های نفتی " و غیره از جمله آگهی های شرکت های مشاوره وام بانکی است.

بنگاه های مشاوره وام بانکی روش های جذابی را برای جذب مشتریان و متقاضیان دریافت وام بکار می گیرند و با وجود اینکه فعالیت آنها از سوی بانک مرکزی مردود اعلام شده اما این شرکت ها با رایبنی هایی که با برخی شعب بانکی و برخی از کارمندان انجام می دهند، با دریافت مبلغی قابل توجه از متقاضی نسبت به معرفی آنها به بانکها برای دریافت وام اقدام می کنند.

شرایطی که برخی از این شرکت ها به مشتریان اعلام می کنند و با توجه به رقابتی که بین آنها ایجاد شده باز هم باعث ایجاد انگیره برای جذب مشتری می شود، این در حالی است که برخی از آنها روش های متقلبانه و سودجویانه ای را بکار می گیرند و از مشتریان کلاهبردای می کنند، بانک مرکزی هم نسبت به اینکه این شرکت ها هیچگونه مجوز فعالیتی در این زمینه ندارند و احتمال متضرر شدن افراد، هشدار داده است.

این شرکتها مطرح می کنند که راهکارهای قانونی جهت اخذ وام مضاربه را به مشتریان ارائه می کنند، برخی از آنها سوابق خود را 10 یا 12 سال اعلام می کنند، البته شرایطی که برخی از این شرکتها به مشتریان می گویند نیز در نوع خود تامل برانگیز است.

برخی از دفاتر مشاوره وام بانکی پیش از این بعضی از نرخ های خود را در روزنامه های کثیرالانتشار آگهی می کردند اما اخیرا از درج مبالغ و قیمت ها صرف نظر کرده اند، در تماس ها با این دفاتر روش های جالب و راحتی پیش روی مشتری گذاشته می شود، اما با جدی تر شدن موضوع و اینکه مشتر تا حدودی کارهای مربوطه را انجام می دهد، سختی کار و نارسایی هایی که در این زمینه وجود دارد، نمایان می شود.

اقدامات جدی بانک مرکزی

به عبارت دیگر، زمانی که دریافت وام از این شرکت ها جدی تر می شود، شرایط دریافت وام سخت تر می شود و دریافت ضامن و دریافت مبلغ بیشتر به شرایط مذکور اضافه می شود. برخی از این شرکت ها در سراسر کشور دارای شعبه هستند، برخی حضور چندی ساله در روزنامه ها را نقطه قوتی را برای فعالیت خود می دانند و برخی دیگر بدون مراجعه حضوری به مشتری وام بانکی پاسخ نمی دهند.

بانک مرکزی پیش از این طی نامه ای به وزارت ارشاد خواستار برخورد جدی با شرکت‌ها و این موسسه‌ها شده است. بانک مرکزی جزئیات عملکرد شرکت‌های مشاوره تسهیلات بانکی را به نیروی انتظامی اعلام کرده و خواستار برخورد قانونی جدی با این شرکت‌ها شده است.

این موسسات و شرکتها شرایط جالبی را برای مشاوره بانکی و دریافت کارمزد خود به افرادی که به آنها مراجعه می کنند، اعلام می کنند. حتی برخی از آنها با نصب تلفن گویا به مشتریان اعلام می کنند که چنانچه متقاضی دریافت وام بانکی هستید به صورت حضوری مراجعه کنید و دیگر پاسخ تلفنی به مشتریان نمی دهند.

واسطه گران یا همان "شرکت‌های مشاوره تسهیلات بانکی" و رانت خواران با برقراری ارتباط با بانکها وامهای ارزان قیمت دریافت کرده و این وام را با قیمتهای بالاتری به درخواست کنندگان و خریداران می فروشند. طی 7- 8 سال اخیر که فعالیت دفاتر مشاوره بانکی رونق گرفته است، پرونده های قضایی نیز برای برخی از آنها تشکیل شده و برخوردهای پلیسی نیز صورت گرفته است.