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۳ اسفند ۱۳۹۲، ۱۱:۲۳

سرهنگ شیر محمدی:

191 کلیوگرم مواد مخدر در شهرستان زنجان کشف شد

191 کلیوگرم مواد مخدر در شهرستان زنجان کشف شد

زنجان -خبرگزاری مهر: رییس پلیس مبارزه با موادمخدر فرماندهی انتظامی استان زنجان، از کشف 191 کیلوگرم انواع موادمخدر در این شهرستان طی بهمن ماه امسال خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مختار شیر محمدی افزود: ماموران مبارزه با موادمخدر زنجان در اجرای طرح های مقابله با قاچاق موادمخدر موفق به کشف این میزان مواد مخدر شدند.

وی یادآور شد: اولویت پلیس، شناسایی و انهدام باندهای اصلی، توزیع کنندگان و خرده فروشان موادمخدر است.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان زنجان گفت: با تلاش ماموران مبارزه با موادمخدر بهمن ماه امسال طی هشت مرحله عملیات پاکسازی، 175نفر خرده فروش و توزیع کننده موادمخدر دستگیر و دوباند اصلی توزیع موادمخدر منهدم و 27دستگاه خودرو توقیف شده است.

سرهنگ شیر محمدی به عزم قاطع پلیس در مبارزه با سوداگران مرگ اشاره کرد و افزود: همه باید سهم خود را در مبارزه با این پدیده شوم و سوغات استکبار جهانی به خوبی ایفا کنند تا شاهد ریشه کنی موادمخدر در جامعه باشیم.

وی تاکید کرد: شهروندان درصورت مشاهده هرگونه خرید و فروش موادمخدر می توانند با مرکز فوریت های پلیسی 110 تماس بگیرند تا نسبت به شناسایی و دستگیری مجرمان، متخلفان و پاکسازی مناطق آلوده به جرم اقدام شود.

کد مطلب 2241185

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