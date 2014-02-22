191 کلیوگرم مواد مخدر در شهرستان زنجان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مختار شیر محمدی افزود: ماموران مبارزه با موادمخدر زنجان در اجرای طرح های مقابله با قاچاق موادمخدر موفق به کشف این میزان مواد مخدر شدند.



وی یادآور شد: اولویت پلیس، شناسایی و انهدام باندهای اصلی، توزیع کنندگان و خرده فروشان موادمخدر است.



رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان زنجان گفت: با تلاش ماموران مبارزه با موادمخدر بهمن ماه امسال طی هشت مرحله عملیات پاکسازی، 175نفر خرده فروش و توزیع کننده موادمخدر دستگیر و دوباند اصلی توزیع موادمخدر منهدم و 27دستگاه خودرو توقیف شده است.



سرهنگ شیر محمدی به عزم قاطع پلیس در مبارزه با سوداگران مرگ اشاره کرد و افزود: همه باید سهم خود را در مبارزه با این پدیده شوم و سوغات استکبار جهانی به خوبی ایفا کنند تا شاهد ریشه کنی موادمخدر در جامعه باشیم.



وی تاکید کرد: شهروندان درصورت مشاهده هرگونه خرید و فروش موادمخدر می توانند با مرکز فوریت های پلیسی 110 تماس بگیرند تا نسبت به شناسایی و دستگیری مجرمان، متخلفان و پاکسازی مناطق آلوده به جرم اقدام شود.