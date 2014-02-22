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۳ اسفند ۱۳۹۲، ۱۱:۲۳

در طرح استقبال از بهار؛

برگزاری مراسم تقدیر از خیرین طرح هبه در شرق تهران

برگزاری مراسم تقدیر از خیرین طرح هبه در شرق تهران

معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری منطقه 8 از برگزاری مراسم تقدیر از خیرین مشارکت کننده در طرح هبه، همزمان با اجرای طرح استقبال از بهار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد عبداللهی با اعلام این مطلب گفت: با هدف مشارکت معنوی شهروندان مبنی بر حمایت از خانواده های بی بضاعت، در آستانه نوروز این طرح در سطح محدوده به اجرا در می آید.

وی افزود: با همکاری مرکز جامع رفاه و خدمات اجتماعی شهرداری منطقه 8 وسایل بدون استفاده شهروندان از درب منزل آنان جمع آوری و پس از تعمیر و بازسازی به خانواده های کم بضاعت اهدا می شود.

عبداللهی با اشاره به استقبال شهروندان از اجرای طرح هبه گفت: امیدوارم با این اقدام خداپسندانه بتوانیم اندکی از مشکلات نیازمندان را کاهش دهیم.

وی با اشاره به اجرای طرح شناسایی و جمع آوری متکدیان و افراد بی خانمان در شرق تهران افزود: این طرح به صورت شبانه روزی در سطح منطقه اجرا می شود.

کد مطلب 2241192

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