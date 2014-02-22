چهار میلیون جلد کتاب آموزش نماز در گینس ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید ماهی صفت صبح شنبه در جمع دانشجویان دانشگاه شمال، راه‌اندازی سامانه تلفنی به نام تنها مرکز اهدای کتاب آموزش نماز به صورت رایگان در دنیا از سال 1380 آغاز فعالیت کرد.



وی گفت: بچگی‌ام هم با مزاح و شوخی بوده و در آن دوران نیز شوخ طبع بودم و این عاملی شد تا به این عرصه بیایم.

وی ادامه داد: خواستم کمدین شوم و سیرک داشته باشم و این مهم از اهدافم بود البته چون سیرک احتیاج به فضای بسیار زیاد داشت به کمدی روی آوردم.

ماهی صفت با اعلام اینکه متولد 20 بهمن ماه 38 در شیراز است گفت: کارهای هنری را رسما در سال 1375 شروع کردم و خدا را بسیار شاکرم در عرصه کمدی وارد شده و دلیل خنداندن و شادی دل مردم هستم همچنین هرچه هم‌اکنون دارم هم از لطف خدا است.

وی گفت: راه‌اندازی سامانه تلفنی تنها مرکز اهدای کتاب آموزش نماز به صورت رایگان در دنیا از سال 1380 بودو هم‌اکنون در سطح دنیا بی‌نظیر است.

ماهی صفت اضافه کرد: احساس کردم مردم از افرادی که خنده‌رو هستند بیشتر حرف‌شنوی دارند البته این تاثیرگذاری را در جهت خود خداوند که مرا در این مسیر قرار داد خرج کردم.

این هنرمند برجسته کشور اذعان داشت: در جشن تولدم جلوی پنج هزار نفر در وزارت کشور آرزو کردم خدا تا لحظه ای مرا زنده نگهدار که باعث خنده مردم شوم.

