ویژه نامه بزرگداشت استاد عاصم اردبیلی تدوین شد

صادق فرهمندامین در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این ویژه نامه که برای برگزاری بزرگداشت این شاعر تدوین شده هم اکنون در سایت شاعران پارسی زبان به آدرس www.Irafta.com بارگذاری شده است.

وی هدف از تهیه این ویژه نامه را گرامیداشت مقام شاعر و ادیب استان استاد عاصم اردبیلی عنوان کرد و ادامه داد: در این ویژه نامه مطالبی از صاحبنظران ادبی استان در خصوص مقام استاد عاصم، جایگاه ایشان در شعر و سبک و سیاق ادبی وی گردآوری شده است.

فرهمندامین استاد عاصم اردبیلی را شاعری مردمی دانست و تصریح کرد: وی همواره با نگاه به دغدغه های اجتماعی مردم، علایق، آرزوها و مشکلات آنها را در اشعار خود منعکس کرده است.

وی با بیان اینکه مراسم گرامیداشت مقام استاد عاصم اردبیلی با مشارکت دستگاه های فرهنگی اواسط اسفندماه برگزار خواهد شد، متذکر شد: در سال های اخیر مسئولان این استان نگاه ویژه ای به مشاهیر بومی داشته اند که شایسته است.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان ابراز امیدواری کرد که با حمایت بیشتر از بزرگان علمی، فرهنگی و ورزشی، استان اردبیل بتواند در گرامیداشت فرزندان موفق خود، الگوی سایر استان ها قرار گیرد.