به گزارش خبرنگار مهر، روح الله رجبی مسئول جنبش فکری و هنری سینما انقلاب با بیان این مطلب در نشست خبری که با حضور سید امیر جاوید سردبیر و مجری برنامه «ققنوس» برگزار شد، گفت: مراسم اختتامیه سومین هم اندیشی متفکران و سینماگران انقلابی با اعلام چند فیلم برگزیده که به فضای تفکر انقلاب اسلامی نزدیک بودند، برگزار می شود.

وی در ادامه افزود: فرآیند داوری سی و دومین جشنواره فیلم فجر توسط هم‌اندیشی متفکران و سینماگران انقلاب اسلامی بر اساس جمع آوری آرای کیفی بوده است به این ترتیب که شاخه های مختلف موضوعات انقلاب اسلامی را در نظر گرفته و از جهت کیفی مورد بررسی قرار داده ایم همچنین علاوه بر این، نظرات کمی و کیفی اهالی سینما و صاحب نظران را نیز جمع آوری کرده ایم و به جمع بندی آرا برای اهدای جوایز سومین هم اندیشی متفکران و سینماگران انقلابی رسیدیم.

مسئول جنبش فکری و هنری سینمای انقلاب با ارایه گزارشی از روند کارهای انجام شده در این هم اندیشی گفت: در سومین هم اندیشی توانستیم محافل متعددی را بر مبنای بررسی سینمای انقلاب اسلامی و نسبت انقلاب با سینمای ایران برگزار کنیم که این محافل به میزبانی حوزه هنری برگزار شد. در حوزه هنری 10 شب برنامه نمایش فیلم، سخنرانی و نقد و بررسی داشتیم که هم اساتید شاخص و هم منتقدان در این تعداد برنامه ها حضور داشتند و بحث های خوبی را مطرح کردند.

رجبی در ادامه افزود: همچنین در کنار حوزه هنری 7 محفل دیگر به نمایش برخی از فیلم های جشنواره فیلم فجر اختصاص یافت. همچنین یک دفترچه مبنی بر پرسش های سینمای انقلاب و مسایل راهبردی در عرصه این سینما را در اختیار قرار دادیم که این پرسش ها و به تبع پاسخ هایی که گرفتیم مسیر آینده این همایش را روشن تر خواهد کرد. همچنین دو نشریه اینترنتی به صورت ایمیلی و سایتی در این ایام درآمد و قرار است ویژه‌نامه‌ای در ایام عید نیز منتشر شود.

وی متذکر شد: برای برگزاری سومین هم اندیشی متفکران و سینماگران انقلاب درگیری های بسیاری داشتیم. سال گذشته سازمان اشراق و سازمان اوج از برگزاری این هم اندیشی حمایت می کردند اما این حمایت ها در سال جاری کمتر بود در واقع از جهت مالی دستاورد ویژه ای نداشتیم ولی به هر حال کار با قدرت به انجام رسید. یکی دیگر از نکات این دوره از هم اندیشی متفکران و سینماگران انقلاب حضور ملموس هنرمندان در این مراسم بود.

وی با اعلام خبر برگزاری اختتامیه هم‌اندیشی سینما انقلاب خاطرنشان کرد: فردا مراسم اختتامیه سینما انقلاب در ساعت 18:30 در مجموعه فرهنگی سرچشمه برگزار می‌شود. در این مراسم که ورود برای عموم آزاد است قطعا تقدیرهایی از فیلم‌های برگزیده فیلم فجر که به گفتمان انقلاب اسلامی نزدیک بودند صورت می‌گیرد. در این مراسم پس از ارائه گزارشی از محافل سینما انقلاب مراسم تقدیر از سینماگران برگزار می‌شود. در انتها نیز یکی از فیلم‌های منتخب برای حضار اکران می‌شود. احتمال دارد یک فیلم دیگر نیز که درطول برگزاری محافل موفق به اکران آن نشدیم در این مراسم پیش از اذان اکران شود که خبر آن در آینده اعلام می‌شود.



مسئول جنبش فکری هنری سینمای انقلاب با تشریح چگونگی داوری فیلمهای منتخب محفل سینما انقلاب گفت: ما شاخه‌های مختلفی از نخبگان تشکیل داده‌ بودیم که آرای کیفی آنها به ما ارائه شده است. در طول برگزاری محافل سینما انقلاب نیز آرای کمی از اساتید شاخص سینما جمع‌آوری کردیم از مجموع این آراء کمی و کیفی فیلمها را انتخاب کردیم.

مسئول جنبش فکری و هنری سینمای انقلاب با اشاره به مشکلاتی که از جانب برگزار کنندگان سی و دومین جشنواره فیلم فجر متوجه این هم اندیشی بود، گفت:ما جلسه ای با علیرضا رضاداد دبیر این دوره از جشنواره برگزار کردیم و به او گفتیم قصد داریم کرسی آزاداندیشی در حوزه سینمای انقلاب راه بیاندازیم و اصل مساله هم پاسخ به این پرسش بود که آیا مسایلی که در فیلم های این دوره از جشنواره مطرح می شود نسبتی با مسایل انقلاب اسلامی دارند یا خیر و در نظر داشتیم در این کرسی آزاداندیشی از جناح های مختلف بهره ببریم ولی متاسفانه تا اواخر روزهای جشنواره این اجازه داده نشد و فقط در چند روز پایانی توانستیم نمایش فیلم داشته باشیم.

وی در ادامه افزود: علیرضا رضاداد در پاسخ به درخواست ما سالن فارابی را برای دیدن فیلم ها به ما پیشنهاد داد اما این سالن فضایی برای هم اندیشی نداشت. ضمن اینکه قرار داشتیم تا برنامه ها را ضبط کنیم و یا بولتن های خود را در سالن برج میلاد توزیع کنیم اما هیچ یک از این وعده ها عملی نشد و در نهایت جز 5 کارت هیچ گونه اجازه ورود به برج میلاد را نداشتیم.

روح الله رجبی در پایان صحبت های خود گفت: البته حجت‌الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی کمک های بسیاری کرد و به معنی واقعی پای کار آمد به همین دلیل هم از ایشان و هم از حوزه هنری به خصوص آقای حمزه زاده تشکر ویژه ای داریم.

سید امیر جاوید سردبیر و مجری برنامه «ققنوس» در ادامه این جلسه با اشاره به فعالیت های این برنامه تلویزیونی گفت: برنامه تلویزیونی ققنوس از دل جنبش فکری سینمای انقلاب پدید آمد و قرار شد امسال هم به راه خود ادامه دهد در نتیجه از 10 شب برنامه 8 شب روی آنتن رفت. در واقع با برنامه امسال بستر مناسبی بین اندیشمندان و متفکران سینما پدید آمد تا بتوانند در مورد مسایل مختلف سینای انقلاب بحث و گفتگو کنند.

وی در ادامه افزود: خوشبختانه بحث و تبادل نظر با اقبال خوبی از سوی سینماگران مواجه شد. البته بودند کسانی در سینما که قائل به تحریم این برنامه تلویزیونی بودند اما تعداد این افراد بسیار اندک بود. همچنین یک برنامه رادیویی با عنوان سودای سیمرغ در رادیو گفتگو داشتیم که این برنامه جزو پرمخاطب ترین برنامه های سینمایی در ایام جشنواره فیلم فجر رادیو بود که با استقبال خوب سینماگران موجه شد.

جاوید در ادامه افزود: پس از پایان برنامه رادیویی سیمرغ به این نتیجه رسیدیم که درباره دلایل عدم ایجاد فضای مناسب برای گفتگو بین سینماگران و متفکران نباید دنبال دلیل در بین سینماگران بود چرا که با اقبال خوبی از سوی سینماگران در طرح موضوعات مختلف مواجه بودیم بنابراین من فکر می کنم مشکل را باید در پشت برخی از میزها جستجو کرد.

وی درباره ادامه برنامه ققنوس در تلویزیون گفت: امیدواریم این برنامه تلویزیونی ادامه داشته باشد اما به دلیل مشکلات مالی از حداقل منابع بهره مند هستیم به همین دلیل نتوانستیم برنامه ای جذاب و متنوع ایجاد کنیم و به یک برنامه گفتگومحور بسنده کردیم.

سردبیر و مجری برنامه ققنوس در پایان افزود: از مدیران ارشد صدا و سیما که پشت برنامه ایستادند تشکر می کنم و این برنامه تا پایان سال ادامه خواهد داشت اما باید منتظر ماند و دید که سال آینده چه تغییراتی در صدا و سیما رخ می دهد.