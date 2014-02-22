اجرای تئاتر "شمعدانی ها" به نفع بیماران دیستروفی

رامک حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: اجرای نمایش شمعدانی به نویسندگی و کارگردانی ایوب آقاخانی که در تالار حافظ به روی صحنه می رود، در دو سانس به نفع بیماران مبتلا به دیستروفی اجرا می شود.

وی، هدف از این اقدام کارگردان شمعدانی ها، شناساندن بیماری دیستروفی به جامعه و حمایت از این بیماران عنوان کرد.

به گفته حیدری، سانس اول این نمایش روز جمعه گذشته به نفع بیماران دیستروفی اجرا شد و اجرای بعدی آن ساعت 19:30 یکشنبه خواهد بود که عواید فروش آن به نفع بیماران دیستروفی است.

مدیرعامل انجمن حمایت از مبتلایان دیستروفی، ضمن تقدیر و تشکر از اقدام کارگردان نمایش شمعدانی ها، اظهارداشت: امیدواریم چنین حرکتهای فرهنگی و خیریه ای در سطح جامعه نهادینه شود تا مردم، بیش از پیش از مشکلات بیماران خاص از جمله بیماران دیستروفی آگاه شوند.

پیش از این نیز ایوب آقاخانی نویسنده و کارگردان نمایش "شمعدانی‌ها" عنوان داشته بود؛ بیمارانی که تحت تاثیر این عارضه هستند در طول حیات خود به خاطر این بیماری ژنتیک به تدریج توان تحرک عضلانی را از دست می‌دهند و متاسفانه برای کند کردن این روند و یا رفع موارد اورژانسی متحمل هزینه‌هایی گزاف می‌شوند.

وی افزود: امید بر این است به این شیوه هموطنان و شهروندان محترم علاقه‌مند به هنر را متوجه بیماری کنیم که بسیار پرهزینه و صعب‌العلاج است و در عین ترویج نوع دوستی، نگاه این عزیزان را از انحصار بیماری سرطان خارج کرده و آن‌ها را متوجه هموطنانی کنیم که یک تلخی دائم را در زندگی به دوش می‌کشند.

آقاخانی گفت: شاید بهترین بهانه برای شکل دادن به یک حرکت انسان دوستانه تماشای اثری نمایشی باشد تا پس از مشارکت در این جریان آرزو کنیم هرگز رنگ و عطر لبخند از زندگی هیچ ایرانی حذف نشود.