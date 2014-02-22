شصت و چهارمین نمایشگاه هنرهای تجسمی همدان دایر شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی مرادی نور صبح شنبه در حاشیه برگزاری این نمایشگاه در گفتگو با مهر ضمن بیان این خبر اظهار داشت: آثار هنرمند عکاس مهدی عربعلی در محل نمایشگاههای دائمی هنرهای تجسمی مجتمع بوعلی سینا افتتاح شده که تا هشتم اسفند ماه 92 صبح ها از ساعت 9 تا 12 و عصرها نیز از ساعت 17 تا 19 برپا است.

علی مرادی نور گفت: همچنین دهمین نمایشگاه گرافیک توسط غزاله خدایی از سوم اسفندماه در محل نمایشگاههای دائمی هنرهای تجسمی مجتمع بوعلی سینا تا هشتم اسفند ماه 92 دایر است.

وی افزود: خوشبختانه با استقبال پر شور و چشمگیر هنرمندان در طول سال جاری همیشه در تالارهای نمایشگاهی مجتمع های فرهنگی و هنری شهید آوینی و بوعلی سینا نمایشگاه برگزار شده است.

مرادی نور با بیان اینکه تا پایان اسفند ماه سال 92 حداقل پنج نمایشگاه دیگر برنامه ریزی شده است که برپا می شود، افزود: شهرستان همدان این استعداد را دارد با کمک مسئولین هر ساله جشنواره های مختلف فرهنگی و هنری، ویژه شهرستان همدان را برگزار کند.

در همین رابطه غزاله خدائی که اقدام به برپائی نمایشگاه گرافیک در این مجتمع نموده است در گفتگو با مهر با بیان اینکه این نمایشگاه تصویر سازی با بیش از 50 اثر با موضوع آزاد است، گفت: هدف بنده از برپائی این نمایشگاه معرفی بیشتر رشته تصویر سازی و به نوعی ارائه تعریف دقیق تری از این هنر است زیرا که عموم مردم تصوسر سازی را با گرافیک یا نقاشی اشتباه متوجه می شوند.

وی که دومین نمایشگاه انفرادی خود را تجربه می کند، افزود : متاسفانه رشته تصویر سازی در همدان بسیار مظلوم واقع شده و هنرمندان بسیار معدودی هستند که در این حوزه فعالیت دارند در حالیکه دامنه وسعت فعالیت و کار در این رشته فراوان می باشد.

این هنرمند جوان همدانی که دارای مدرک کارشناسی تصویر سازی است تاکید کرد : در شرایط کنونی لزوم تاسیس آموزشگاه تخصصی تصویر سازی در همدان امری ضروری است تا علاقمندان به این هنر بتوانند بیش از پیش با اصول و معیار های استاندارد آن آشنا شوند.