شناسایی 10 هزار زن سرپرست خانوار در ایلام

به گزارش خبرگزاری مهر، علی حسن احمدی اظهار داشت: 9 هزار خانواده سالمند در ایلام وجود دارد که دچار فقر سالمندی هستند و این بسیار دردناک است چرا که سالمندان و فقر سالمندی نیازمند توجه بیشتر افراد خانواده ها است نه اینکه تنها کمیته امداد امام خمینی(ره) از نظر تأمین مواد مورد نیاز آنها اقدام کند، بلکه سالمندان و فقر سالمندی نیازمند توجه و عاطفه است.



وی گفت: در حال حاضر 10 هزار زن سرپرست خانوار در ایلام وجود دارد که صددرصد آنها دارای بیمه تأمین اجتماعی هستند.



احمدی عنوان کرد: در فقر سالمندی آسیب ها صد در صد فرهنگی است و تنها خود خانواده ها می توانند این فقر را ساماندهی کنند.



وی افزود: نباید فقر و رسیدگی به فقر را دولتی کرد، بلکه می توان در استان ایلام از ظرفیت بالای قبیله و عشیره ها در کاهش فقر و رفع بیشتر نیازهای نیازمندان استفاده کرد.



مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان ایلام تصریح کرد: 24 هزار و 58 خانوار در ایلام تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) هستند که این آمار در مقایسه با آمار کشوری نشان می دهد که 1.36 درصد از مددجویان کشوری در ایلام وجود دارند که نیازمند توجه است.



وی گفت: 20 هزار و 255 نفر در ایلام سالمند هستند که باید این میزان فقر وجود نداشته باشد اما متأسفانه این فقر به دلیل سبک غلط زندگی به وجود آمده است.



احمدی عنوان کرد: خدمت دهی به مددجویان ایلامی در سال 91 75 میلیارد تومان بوده است که 10 میلیارد مربوط به کمک های مردمی بوده است و 14 میلیارد تومان نیز به صورت مستمری به مددجویان پرداخت شده است.



وی افزود: در ایجاد اشتغال و توانمندسازی 55 میلیارد تومان در ایلام هزینه شده است و باید گفت که حمایت از دانش آموزان و دانشجویان نیز از موردهای توانمندسازی است.



مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان ایلام تصریح کرد: در سال 92 تا پایان آذر ماه نزدیک به 85 میلیارد به مددجویان اختصاص پیدا کرده است که 15 میلیارد از کمک های مردمی بوده است.



وی گفت: یک هزار و 156 خانوار مددجو در ایلام مستأجر هستند و بقیه مددجویان از نظر مسکن مشکلی ندارند.



احمدی عنوان کرد: 800 خانوار در ایلام وجود دارند که نیازمند به تأمین مسکن هستند و بقیه افرادی هستند که تک نفره زندگی می کنند.



وی افزود: مددجویان شهری 100 درصد خدمات درمانی را رایگان دریافت می کنند.



مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان ایلام تصریح کرد: برنامه ای که در استان ایلام انجام می شود حمایت از کودکان دارای سوء تغذیه زیر شش سال است که در سال 900 میلیون تومان برای آن هزینه می شود.