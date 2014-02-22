پیشنهاد ژنرال "ریموند اودیرنو" برای مذاکرات ارتش‌ آمریکا و چین/ هند خواستار افزایش تدابیر امنیتی سفارتش در ایتالیا شد

سنگاپور



خبرگزاری فرانسه از برگزاری جشن تولد 90 سالگی رابرت موگابه رئیس‌ جمهوری زیمبابوه در سنگاپور خبر داد که برای درمان چشم خود به سنگاپور رفته است.



با وجود افزایش نگرانی ها درباره وضعیت سلامتی موگابه، مشاوران وی از وضعیت جسمانی موگابه و بازگشت رئیس‌ جمهوری زیمبابوه به این کشور در روز یکشنبه خبر می دهند.



رابرت موگابه همچنین در یک گفتگوی تلویزیونی ضمن رد طرح جانشینی‌ اش تاکید کرد که هنوز زنده است و تنها به آب مروارید مبتلا است.



خبر دیگر اینکه نخست وزیر سنگاپور که در روزهای پنجشنبه و جمعه میزبان همتای لائوسی بود، دو تفاهم نامه همکاری را در زمینه مالیات و آموزش با وی امضا کرد.



چین



آسوشیتدپرس نیز از تصمیم ارتش‌ های آمریکا و چین برای برگزاری مذاکرات منظم و سفر ژنرال "ریموند اودیرنو" رئیس ستاد مشترک ارتش ایالات متحده به پکن با هدف اعتمادسازی طرفین خبر داد.

این تصمیم همزمان با افزایش تنش ها بر سر ایجاد منطقه دفاع جدید چین بر فراز دریای چین شرقی و دیدار باراک اوباما با دالایی لاما رهبر معنوی تبت در آمریکا گرفته می شود.



منطقه دفاع هوایی چین شامل حریم هوایی جزایر مورد مناقشه این کشور با ژاپن می شود و بنا بر اعلام وزارت دفاع چین، هواپیماهایی که وارد حریم هوایی این منطقه شوند یا باید از مقررات چین تبعیت کنند یا با اقدامات دفاعی اضطراری چین روبرو شوند.

در این طرح چین از هواپیماهایی که وارد این منطقه می شوند خواسته تا برنامه پرواز خود را ارائه دهند و یک کانال ارتباطی دو طرفه ایجاد کنند و به موقع به سوالات چین پاسخ صحیح دهند.

سفر اودیرنو به پکن درحالیست که وزارت خارجه چین از دولت آمریکا خواسته بود نگرانی پکن را در این رابطه جدی گرفته و این دیدار را فورا لغو کند. پکن رهبر معنوی بوداییان تبتی را متهم به استقلال طلبی برای این منطقه کوهستانی کرده است، اما دالایی لاما می‌گوید نه استقلال که به دنبال خودمختاری بیشتر برای این منطقه است.



دالایی لاما در سال 1959 میلادی و در پی قیام تبتی ها علیه دولت مرکزی چین، که نهایتا شکست خورد، منطقه تبت را به مقصد هند ترک کرد. گروهی از تبتی ها خواهان استقلال بیشتر از چین هستند. دهها نفر از آنها در اعتراض به دولت چین به روشی که در میانشان معمول است طی سالهای گذشته خودسوزی کرده اند.



زانگ یسویی معاون وزیر خارجه چین نیز دیدار اوباما با رهبر معنوی در تبعید تبت در کاخ سفید را دخالت در امور داخلی چین خواند که بر روابط واشنگتن و پکن تاثیر گذاشته و تضعیف کننده منافع آمریکا است.



رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در جریان سفرش به پکن با اشاره به قرار گرفتن روابط میان ارتش دو کشور در مسیر درست به دفاع از پیشنهاد برقراری رابطه میان ارتش دو کشور پرداخت.



هند



شبکه خبری ان دی تی نیز از تصمیم دولت هند برای افزایش تدابیر امنیتی سفارتش در ایتالیا در پی افزایش تنش در روابط دهلی نو و رم و دریافت نامه های نفرت انگیز و گلوله جنگی خبر داد.



روابط دهلی نو و رم از زمان اعلام محاکمه دو ملوان ایتالیایی درهند به اتهام قتل دو ماهیگیر هندی در سال 2012 دچار تنش شده که دولت ایتالیا نیز در اقدامی اعتراض آمیز سفیر خود را فرا خوانده است.



نیوزیلند



مرکز ژئوپلتیک آمریکا اعلام کرد که صبح امروز شنبه زمین لرزه پنج ریشتری جزایر کرمادک در جنوب اقیانوس آرام را لرزاند.



فیلیپین



رسانه ها گزارش دادند که دولت فیلیپین در پی کمک نروژ برای ازسرگیری مذاکرات صلح با شورشیان چپگرا است.