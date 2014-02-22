مطبوعات حوزه کودک با کمبود نیروهای متخصص روبرو است

به گزارش خبرنگار مهر، سینا دلشادی صبح شنبه در نشست دبیرخانه جشنواره ملی مطبوعات در ساری، شناخت هویت مذهبی، ملی و خودشناسی را از مهمرتین وظیفه مطبوعات در حوزه کودک بیان کرد وگفت: جشنواره مطبوعات باید سبب کشف استعدادهای مطبوعاتی درحوزه کودک و نوجوان شود.

وی با بیان اینکه به آموزش در حوزه کودک و نوجوان توجه بسیار شود، اظهار داشت: رسانه می تواند پایه اندیشه تحلیلی را در کودک و نوجوان ایجاد کنند.

مدیر حوزه هنری مازندران نقش تربیتی مطبوعات را در زمینه کودک و نوجوان مهم برشمرد و گفت: مطبوعات می توانند به نقش بدیل در تربیت و آموزش کودک تبدیل شود.

دلشادی یادآورشد: مطالب ارائه شده در مطبوعات در زمینه کودک و نوجوان باید روح و اندیشه مخاطب را پرروش دهند زیرا کودکان و نوجوانان آینده ساز این کشور هستند.

وی با بیان اینکه مطبوعات رکن اسای در جامعه به شمار می رود، آگاهی بخشی را یکی از رسالتهای مطبوعات بیان کرد و گفت: مطبو.عات در استحکام بخشی به نظام مقدس اسلامی نقش حیاتی دارند.

جشنواره ملی مطبوعات، خبرگزاری ها و رسانه های مجازی اردیبهشت سال 93 در مازندران برگزار می شود.