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۳ اسفند ۱۳۹۲، ۱۲:۰۱

در آذربایجان شرقی/

نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا در روزهای پایانی سال برپا می شود

نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا در روزهای پایانی سال برپا می شود

تبریز – خبرگزاری مهر: رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی با اشاره به آمادگی این سازمان برای ساماندهی برگزاری نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا در روزهای پایانی سال جاری گفت: نمایشگاه عرضه مستقیم کالا از اول تا 29اسفند در اکثرشهرستانهای استان برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جعفر عظمایی  شنبه در جلسه هماهنگی تنظیم بازار عید نوروز 93 ضمن اعلام این مطلب اظهار داشت: با همکاری مسئولان اتاق اصناف و اتحادیه ها و تشکلهای صنفی در تبریز و سایر مراکز شهرستانها ، عرضه مستقیم کالا هر روز  تا ساعت 21 شب برگزار می شود.

وی با اشاره به اینکه  کالاهای عرضه شده در این نمایشگاه ها  با تخفیف 5 الی 20 درصدی به فروش میرسد افزود: در سال جاری به منظور ایجاد فضای رقابتی و کاهش قیمت ها سعی شده تا غالب غرفه های نمایشگاه در اختیار تولیدکننده گان و اصناف قرار گیرد.

عظمایی تاریخ برپایی نمایشگاه در تبریز را 14  تا 21 اسفند و محل برگزاری آن را نمایشگاه بین المللی عنوان کرده وخاطرنشان کرد: در این نمایشگاه ها کالاهایی چون کیف ، کفش و پوشاک ، خشکبار و آجیل و سایر اقلام ضروری ایام نوروز همچون لبنیات ، برنج و روغن عرضه میشود.

عظمایی ادامه داد: بر اساس هماهنگی های به عمل آمده با اتاق اصناف تبریز و سایر شهرستانها  ، بازرسین این سازمان نیز به طور دقیق بر فعالیت فروشندگان و غرفه داران نظارت خواهند کرد.

عظمایی در پایان از شهروندان درخواست نمود هرگونه اجحاف در قیمت و سایر مسائل احتمالی در نمایشگاهها  مراکز خرید  را با سامانه 124 تلفن گویای سازمان در تبریز و شهرستانها اعلام تا در اسرع وقت مورد رسیدگی قرار گیرد.

کد مطلب 2241220

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