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۳ اسفند ۱۳۹۲، ۱۱:۵۲

سرهنگ شیر محمدی خبر داد:

وقوع یک فقره تصادف فوتی در زنجان

وقوع یک فقره تصادف فوتی در زنجان

زنجان -خبرگزاری مهر: جانشین پلیس راه استان زنجان، از وقوع یک فقره تصادف فوتی در محور زنجان به قیدار خبر داد.

سرهنگ علی اصغر شیر محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: برخورد وانت کاپرا با مینی بوس در محور زنجان به قیدار باعث کشته شدن یک نفر و مجروح شدن سه نفر شد. 

وی اظهار داشت: این تصادف ساعت 10,30 صبح در کیلومتر 10 محور ارتباطی خدابنده و زنجان رخ داد.

جانشین پلیس راه استان زنجان گفت: علت اصلی این تصادف انحراف به چپ از سوی از سوی راننده وانت کاپرا  بود.

سرهنگ شیر محمدی به کاهش تصادفات رانندگی در بهمن ماه سال جاری اشاره کرد و گفت: خوشبختانه تصادفات نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش چشمگیری داشته است.

وی به رانندگان توصیه کرد قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت کنند و به محض خستگی و خواب آلودگی از رانندگی دست بکشند.

 

 

کد مطلب 2241223

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