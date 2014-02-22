وقوع یک فقره تصادف فوتی در زنجان

سرهنگ علی اصغر شیر محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: برخورد وانت کاپرا با مینی بوس در محور زنجان به قیدار باعث کشته شدن یک نفر و مجروح شدن سه نفر شد.

وی اظهار داشت: این تصادف ساعت 10,30 صبح در کیلومتر 10 محور ارتباطی خدابنده و زنجان رخ داد.



جانشین پلیس راه استان زنجان گفت: علت اصلی این تصادف انحراف به چپ از سوی از سوی راننده وانت کاپرا بود.

سرهنگ شیر محمدی به کاهش تصادفات رانندگی در بهمن ماه سال جاری اشاره کرد و گفت: خوشبختانه تصادفات نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش چشمگیری داشته است.

وی به رانندگان توصیه کرد قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت کنند و به محض خستگی و خواب آلودگی از رانندگی دست بکشند.