اتحاد همه فعالان سیاسی برای انتخابات بی معناست/ دولت تصمیمی برای افزایش قیمت بنزین تا پایان سال ندارد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، محمدرضا باهنر در نشست خبری جزئیات همایش روز ملی مهندس را تشریح کرد.

وی از برگزاری همایش مهندسین روز دوشنبه در سالن همایش های برج میلاد خبر داد.

در ادامه این نشست خبرنگاران سوالات خود را مطرح کردند.

اتحاد همه فعالان سیاسی به معنای بی رنگ کردن انتخابات است

باهنر در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص منتفی شدن ائتلاف جبهه پیروان و لاریجانی و ناطق نوری با دولت گفت: انتخابات باید طرف و اطراف داشته باشد، معنا ندارد که هم فعالان سیاسی با هم متحد شوند این به معنای بی رنگ کردن انتخابات است، انتخابات یعنی رقابت و جلب توجه افکار عمومی.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اعلام اینکه ائتلاف ها در دو سال آینده به چه صورت باشد خیلی زود است زیرا هم اصلاح طلبان و هم اصولگرایان در درون خود با هم اختلافات جدی دارند.

آرزو داریم رقیبان ما هم به وحدت برسند

وی ادامه داد: ما آرزو داریم هم رقیبان ما به وحدت دست یابند و اختلافات را حل کنند هم تلاش داریم حداکثر وحدت میان اصولگرایان ایجاد شود.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: نزدیک به 3 سال از عمر مجلس نهم باقی مانده یعنی اکثریت عمر مجلس نهم و دولت یازدهم باید با هم سپری شود بهتر است با هم همکاری کنیم و از پرداختن به نقاطی که باعث دلخوری و گلایه می شود خودداری کنیم.

وی با تاکید بر اینکه رسانه ای شدن بحث های تشکل ها مضر است اظهار داشت: دولت مشکلات زیادی در اقتصاد، دیپلماسی، تولید و اجتماع دارد که مجلس و دولت باید برای حل آنها همکاری کنند.

باهنر در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه هفته گذشته مطهری به دادگاه احضار شده و با توجه به حکم هیأت نظارت بر نمایندگان نطق این نماینده بر اساس نمایندگی اش بوده آیا هیأت رئیسه برای دفاع از مطهری ورود پیدا می کند و با این حرکت قوه قضاییه برخورد می کند، گفت: قرار ما بر برخورد نیست، سه قوه باید به سمت هم افزایی و انجام مسئولیت های خود باشند.

نمایندگان در انجام وظیفه نمایندگی آزادند و کسی حق تعقیب آنها را ندارد

وی افزود: در تریبون رسمی مجلس نیز اعلام کردیم که نمایندگان در انجام وظایف نمایندگی خود آزادند و کسی حق تعقیب آنها را ندارد.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برای تلطیف فضا یک هیأتی را انتخاب کردیم که به رفتار نمایندگان رسیدگی کند اظهار داشت: نمایندگان اگر کاری را در راستای وظایف نمایندگی خود انجام دهند طبق قانون قابل تعقیب نیستند و ما با قوه قضاییه مذاکره می کنیم که پیگیری نکند.

وی افزود: اگر نماینده جرم مشخصی انجام داده باید پاسخگو باشد هیأت نظارت بر نمایندگان با دادستانی مذاکره می کند که اگر در راستای وظایف نمایندگی وی باشد قاعدتاً نباید پیگیری شود.

دبیرکل جبهه پیروان در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه مجلس دست دولت را برای افزایش قیمت حامل های انرژی باز گذاشته توصیه شما به دولت چیست و چه پیش بینی از قیمت حامل های انرژی دارید، پاسخ داد: با روند فعلی هدفمندی یارانه ها حداقل ماهی 700تا 800میلیارد کسری داریم تلاش کردیم به دولت کمک کنیم تا بتواند بخشی از این کسری را جبران کند.

دولت مجوز افزایش قیمت حامل های انرژی را دارد اما برنامه ای برای افزایش تا پایان سال ندارد

وی افزود: ما در قانون بودجه 92 به دولت اختیار دادیم که قیمت فرآورده ها را افزایش دهد، چند روز قبل شایعه ای درخصوص افزایش قیمت ها تا پایان سال وجود داشت که دولت به صورت رسمی آن را تکذیب کرد.

نماینده مردم تهران تأکید کرد: دولت تا پایان سال برنامه ای برای افزایش قیمت ها ندارد هر چند مجوز این کار را از مجلس دریافت کرده است.

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه روش اجرایی چگونگی کنترل درآمدها بر عهده دولت است تصریح کرد: قرار است بخشی از افزایش قیمت به سمت بخش سلامت برود که آن را مشخص کردیم اما پاشنه آشیل کشور ما بحث تولید است راهکارهای لازم را برای افزایش سهم تولید در بودجه قرار داده یم و امیدواریم دولت در این مسیر حرکت کند.

نائب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی در خصوص استخدام مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی کشور گفت: اکنون از نظر کمی مهندسان روز به روز بیشتر می شوند اما تعداد زیادی از آنها بیکار هستند، مهندسان نباید پس از فارغ التحصیلی منتظر استخدام دولت باشند چراکه دولت امکان هیچ گونه استخدامی را ندارد.

وی افزود: مهندسان باید تلاش کنند با کارآفرینی اشتغال ایجاد کرده و چندین تکنیسین را نیز به بازار کار وارد کنند.

نماینده مردم تهران گفت: بیکاری یکی از مشکلات کشور است و فارغ التحصیلان بیکار زیادی داریم باید در قوانین موضوعه کشور نرم افزرهایی را به وجود آوریم که فضای کسب و کار را ساماندهی کند.

کارت زرد مجلس به وزیران تبلیغاتی است و از نظر حقوقی تاثیری ندارد

وی در پاسخ به سوال خبرنگار کیهان در خصوص اصرار برخی وزیران بر مواضع شان علیرغم دریافت کارت زرد از مجلس گفت: مساله کارت زرد بیشتر تاثیر تبلیغاتی دارد و از نظر حقوقی تاثیری ندارد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در قانون اساسی استیضاح فرآیند قانونی دارد، ممکن است از یک وزیر 10 سوال شود اما آن وزیر استیضاح نشود اما از یک وزیر سوال هم نشود و استیضاحش به جریان بیافتد.

وی ادامه داد: بر اساس آیین نامه اگر وزیری سه کارت زرد بگیرد زمینه برای استیضاح وی فراهم می شود. این به معنای فراهم شدن زمینه روانی برای استیضاح وزیر است و بر اساس قانون اساسی باید فرآیند استیضاح طی شود.

باهنر با بیان اینکه مجلس از اهرم تذکر، سوال و استیضاح به اندازه کافی استفاده می کند گفت: موافقان دولت می گویند از دولت زیاد سوال می کنید و مخالفان می گویند چرا دولت را رها کرده اید.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: نکته مهم این است که مجلس باید تنظیم کند سوال، استیضاح و تحقیق و تفحص به اندازه کافی باشد. استفاده از این ابزارها بیش از اندازه نیز مضر است.

وی با اشاره به اظهارات یکی از اعضای دولت مبنی بر اینکه سوالات نمایندگان وقت وزرا را می گیرد گفت: پاسخ به سوالات نمایندگان جزو وظایف وزیران است و وزیران باید آن را جزو برنامه کاری خود قرار دهند.

باهنر با اشاره به روند استیضاح وزرا در مجلس گفت: 10 نفر از نمایندگان می توانند تقاضای استیضاح یک وزیر را بدهند اما قبل از آن رایزنی می شود، همه وزرا در مجلس 10 مخالف دارند اگر همه این مخالفت ها تبدیل به استیضاح شود هر ماه در دستور کار مجلس استیضاح یک وزیر قرار دارد بنابراین ما تلاش می کنیم طرح های استیضاحی که درخواست عمومی مجلس نیست با رایزنی منتفی شود.

دولت سوال از وزیران را جزو اضافه کار وزیران به حساب نیاورد

وی با تاکید بر اینکه در عملکرد مجلس نهم در مقابل دولت یازدهم افراط و تفریط وجود ندارد یادآور شد: با بررسی تطبیقی عملکرد مجلس نهم با مجالس گذشته مشخص می شود که سوال نمایندگان از وزرا از دوره های قبل بیشتر نیست اما توصیه داریم که نمایندگان قبل از سوال از وزیران در صحن علنی مجلس مسایل را حل و فصل کنند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: دولت هم سوال نمایندگان از وزرا را جزو اضافه کار وزیران به حساب نیاورد زیرا پاسخ به سوال نمایندگان جزو وظایف وزرا است.

وی در بخش دیگری از این کنفرانس خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص عملکرد رسانه های اصلاح طلب گفت: در دو دهه قبل در جای جای رفتارهای نهادهای حکومتی و فعالان سیاسی نقطه ضعف های جدی وجود داشت که در حادثه سال 78 و چه پس از آن در فتنه 88 این نقطه ضعف ها مشهود بود

برای رفتارهای غیر قانونی منتسب به اصولگرایان هزینه های زیادی دادیم

باهنر ادامه داد: این تجربیات ثابت می کند که فعالیت های فرهنگی و سیاسی باید در مرزهای قانونی باشد، دور زدن قانون و فراقانونی عمل کردن چه در دولت نهم و دهم که منتسب به اصولگرایان بود که البته ما معتقدیم رفتارهای آقای احمدی نژاد منتسب به خودشان بود نه اصولگرایان هزینه ها زیادی داشت و ما هزینه این رفتارها را پرداخت کرده ایم.

وی تاکید کرد: اکثریت دانشجویان هم با رفتارهای سال 88 و هم با رفتارهای سال 78 مخالفند و اگر کسی بخواهد آن رفتارها را تکرار کند نظام با آن برخورد می کند، اگر کسی بعد از فتنه 88 و فاجعه 78 پیام نظام را درک نکرده باشد و از مرزها عبور کند با آن برخورد می شود. توصیه ما این است که عزیزان از تجربه گذشته استفاده کرده و راه رفته را نپیمایند.

قانون شکنی و قانون گریزی مهمترین مشکل 16 سال گذشته بوده است

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در خصوص راهکارهای نهادینه کردن اعتدال گفت: مهمترین مشکل ما در سال های گذشته عدم تمکین به قوانین بوده است. ممکن است قانون اشکال داشته باشد اما دور زدن قانون و بی قانونی بیشترین مشکل را به وجود می آورد.

وی افزود: قانون شکنی و قانون گریزی مهمترین مشکل سال های 82 تا 84 و 76 تا 84 بوده است.

مسئولان تصور نکنند مشکلات اقتصادی آن طرف آب ها قابل حل است

در ادامه این نشست خبری باهنر در پاسخ به این سوال که مقام معظم رهبری سیاست های اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کردند مجلس چگونه همکاری خود را برای عملیاتی شدن سیاست های اقتصادی مقاومتی انجام می دهد، گفت: ما به دولت دهم و یازدهم گفته ایم که تصور نکنند مشکلات اقتصادی در آن طرف آب ها قابل حل است، مشکلات اقتصادی در درون کشور ظرفیت حل شدن را دارد و ما اقتدار و زمینه انسانی حل این مشکلات را داریم.

وی با تاکید بر اینکه مسایل اقتصادی را باید در درون کشور حل کنیم افزود: سه قوه در به ثمر رساندن سیاستی های کلی نظام نقش ویژه ای دارند و ما در مجلس کمیسیون های تخصصی را فعال می کنیم و مرکز پژوهش های مجلس نیز کارش را جدی تر انجام می دهد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مجلس آمادگی دارد در صورت نیاز دولت به قانون برای اجرایی شدن سیاست های اقتصاد مقاومتی سریعاً موضوع را رسیدگی کند.

نماینده مردم تهران با اشاره به اینکه در بودجه 93 رد پای جدی اقتصادی مقاومتی را گذاشته ایم گفت: به دولت اعلام می کنیم به هر قانونی که برای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی نیاز دارد رسیدگی می کنیم و حتی در بعضی از قوانین گذشته که مانع از انجام این کار است آمادگی تجدید نظر داریم.

دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری در خصوص وضعیت نظام مهندسی کشور با وجود تحریم ها گفت: مشکلات زیادی وجود دارد که تحریم ها نیز به آن کمک کرده است. باید کارهای فنی و مهندسی را با تکیه بر خرد خود جلو ببریم.

وی خطاب به کسانی که مدعی هستند اگر تحریم ها برداشته شود تمام مسایل حل می شود، اظهار داشت: مهمترین بخش های تحریمی ما در بخش فناوری های نو بود که بیشترین پیشرفت ها را بعد از تحریم های فناوری های نو داشته ایم. در بحث هسته ای، بایو و نانو تکنولوژی توانمندی های کشور بسیار بالاست.

هرکاری را که می توانیم در داخل کشور انجام دهیم از خارج وارد نکنیم

باهنر با تاکید بر اینکه اقتصاد مقاومتی شعار نیست بلکه امکانی است که از آن غفلت می کنیم، تصریح کرد: توصیه ما به مسئولان این است که هر کاری را که در داخل کشور می توانیم انجام دهیم از خارج وارد نکنیم.

وی در پاسخ به این سوال که معاون پارلمانی رئیس جمهور بیان کرده کمیته مشترک دولت و مجلس درباره سوال از وزیران شکل گرفته و چه کسانی از مجلس عضو این کمیته هستند پاسخ داد: کمیته رسمی که شکل گرفته باشد نیست، آقای محمد صادقی از دبیران هیات رئیسه خواسته هر سوالی که قرار است از وزیران پرسیده شود پیش از مطرح شدن در صحن علنی، با وزیران مطرح شود.

نایب رئیس مجلس افزود: در یک کمیته با وزیران و معاونان پارلمانی در خصوص سوالات مطرح شده جلسه برگزار می شود و بالای 70 درصد سوالات در همین مرحله برطرف می شود و برخی دیگر به کمیسیون ها می رود.

وی ادامه داد: بخش عمده ای از سوالات در کمیسیون ها حل و فصل شود در غیر این صورت سوالات در جلسه علنی در دستور کار قرار می گیرند و تا کنون هم نمایندگان و هم وزیران به سوالات خود به خوبی پاسخ داده اند.

بحث آشتی ملی لازم نیست

دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شما در همایش جبهه پیروان روز پنجشنبه تاکید داشتید که جایگاه عسگراولادی پر شدنی نیست و آقای عسگراولادی سال پیش به مسئولان توصیه رفع حصر و آشتی ملی را دارند نظر شما به عنوان جایگزین عسگراولادی در این باره چیست، پاسخ داد: مقوله آشتی ملی مطرح و لازم نیست. 22 بهمن روز آشتی ملی بود. مردم با حضورشان نشان دادند بصیرت عمیقی دارند و دوست شناس و دشمن شناس و موقعیت شناس هستند.

نماینده مردم تهران در خصوص توصیه عسگراولادی گفت: مرحوم عسگراولادی توصیه کردند که مذاکرات انجام شود که این کار انجام می شود. حصر بحث ویژه ای است و در محاکمه سال 88 حداکثر رافت اسلامی انجام شد.

وی افزود: این بحث ها ادامه دارند و شورای امنیت ملی بحث های کارشناسی دارد و مصوبات آن به تایید مقام معظم رهبری می رسد و در صورت تصویب لازم الاجرا است.

رفع حصر یک بحث سیاسی نیست یک جرم سنگین است

به گفته باهنر مساله رفع حصر یک بحث سیاسی نیست و یک جرم سنگینی است که انجام شده و مسئولان قضیه را پیگیری می کنند.

در رزومه روحانی ردپایی از اصلاح طلبی دیده نمی شود

نایب رئیس مجلس در پاسخ به این سوال که شما در همایش جبهه پیروان اعلام کردید که آقای روحانی اصلاح طلب نیست اما در انتخابات روحانی مورد حمایت اصلاح طلبان قرار گرفت اکنون شما روحانی را اصلاح طلبان می دانید یا اصولگرا اظهار داشت: در رزومه آقای روحانی در قبل و بعد از انقلاب ردپایی از اصلاح طلبی دیده نمی شود.

وی افزود: یک اتفاق تاثربار در سال 78 رخ داد که روحانی در یک سخنرانی در دانشگاه تهران آن حادثه را محکوم کرد و فتنه 88 نیز محکوم کرد.

دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری یادآور شد: ما اصلاح طلبان را طیف وسیعی می دانیم که عده ای از آنها تا حد هنجارشکنی و محاربه با نظام جلو رفتند که بسیاری از اصلاح طلبان نیز آنها را قبول ندارند.

وی با تاکید بر اینکه در رزومه روحانی ردپای اصلاح طلبی دیده نمی شود تصریح کرد: در مجلس سوم و چهارم روحانی جلسه عقلا تشکیل می داده و از معتدلان جناح های سیاسی دعوت می کرد و در این جلسات بحث هایی مطرح می شد.

باهنر با اشاره به شعار اعتدال روحانی در انتخابات گفت: آقای روحانی با شعار اعتدال خواست از فعالان سیاسی معتدل استفاده کند اما این که اصولگرایان از روحانی گلایه دارند که از اصلاح طلبان در دولت بیشتر استفاده شده و از آنها کمتر جای خود را دارد.

آرای روحانی خالص اصلاح طلبی نیست و بخشی از رای روحانی برای اصولگرایان است

وی تاکید کرد: روحانی کاندیدای نهایی اصلاح طلبان در انتخابات نبود و اصلاح طلبان در بین نامزدهای موجود روحانی را ترجیح دادند و طبعاً آرای روحانی خالص اصلاح طلبی نیست و بخشی از رای آن برای اصولگرایان است.

نماینده مردم تهران با بیان اینکه نمی توان گفت در انتخابات 92 دو جناح اصولگرا و اصلاح طلب رقابت کردند گفت: نمی توان گفت در انتخابات اصولگرایان یا اصلاح طلبان برنده شدند مردم از تندروی های سال های 76 تا 84 و 84 تا 92 احمدی نژاد خسته شده بودند و به اعتدال پناه بردند.

روحانی سمبل اعتدال در انتخابات بود

وی ادامه داد: آقای روحانی سمبل اعتدال در انتخابات بود و اگر به من می گفتند یک کاندیدای معتدل را انتخاب کنم قطعاً به روحانی رای می دادم.

باهنر در پاسخ به آخرین سوال مبنی بر اینکه مقام معظم رهبری بعد از انتخابات 88 تاکید کردند با متخلفان کوی دانشگاه برخورد کرده اند نتیجه آن چه شده است؟ اظهار داشت: کمیته حقیقت یاب مجلس در صحن علنی گزارشش را اعلام کرد. هر نهادی وظیفه خود را انجام می دهد و شورای عالی امنیت ملی نیز وظیفه خود را انجام خواهد داد.