رسیدگی به امور نخبگان با مشارکت صندوق حمایت از پژوهشگران

به گزارش خبرنگار مهر، سورنا ستاری در مراسم تودیع و معارفه رئیس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران با تاکید بر تاثیرگذار بودن اقدامات صندوق افزود: با بودجه های مصوب 14 میلیاردی با محدودیت هایی مواجه هستیم که این بودجه ها قابل قبول نیست از این رو باید با حمایت های صندوق های ریسک پذیر این عدد را افزایش دهیم.

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با ابراز امیدواری از هماهنگی بیشتر میان دستگاههای مختلف برای حمایت از پژوهشگران اظهار داشت: در دوره جدید فعالیت صندوق حمایت از پژوهشگران باید سعی شود این صندوق از کارهای اجرایی دور و به سیاست گذاری در این حوزه اقدام کند.

وی تمرکز این صندوق را بر تجاری سازی یافته های علمی و توجه بیشتر بر علوم پایه دانست و خاطرنشان کرد: این صندوق باید برنامه های جدی برای افزایش تعداد ثبت پتنت خارجی تدوین کند.

ستاری همچنین آمادگی این معاونت را برای همکاری بیشتر در حوزه امور نخبگان اعلام کرد و یادآور شد: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تمایل دارد تا همکاری های بیشتری با این صندوق در امور نخبگان داشته باشد و برخی از کارهای اجرایی چون اعطای جایزه علامه طباطبایی را به صورت مشترک با این صندوق اجرایی کند.