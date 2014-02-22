تحقق اقتصاد مقاومتی مستلزم کاهش واردات است

محسن علیمردانی در گفتگو با خبرنگار مهر،به منویات مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و افزود: مقام معظم رهبری بر پتانسیلها و توانمندی های داخلی تکیه دارند.

وی اظهار داشت: در اقتصاد باید بیشترین توجه به تولید و حمایت از تولید باشد.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی گفت: در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی باید به اولویت اول که تولید داخلی است توجه کنیم و از ورود هر گونه مواد و کالای خارجی به کشور خودداری کنیم و تنها تمرکز بر تولید داخلی داشته باشیم.

علیمردانی تاکید کرد: ورود کالاهای وارداتی باعث می شود مصرف و تولید کالای داخلی کم شود و این ضربه بزرگی به تولید داخلی است.

وی در ادامه گفت: تحقق اقتصاد مقاومتی مستلزم مدیریت کارشناسی شده است چرا که باید تولید داخلی به خوبی با مدیریت درست تقویت شود تا از ورود هرگونه کالای داخلی به کشور جلوگیری شود چرا که توجه به تولید داخل، اشتغال پایدار در جامعه را به دنبال دارد.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: کشور ما ظرفیتها و پتاسیلهای فروانی دارد بنابراین باید از این ظرفیتها استفاده شود تا تولیدات داخلی توسعه یابد.

علیمردانی لازمه تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی بهره گیری از تمام امکانات و پتانسیلها موجود برای پیشبرد برنامه های کشور است.



وی یادآور شد:مردم و مسئولان باید به امر مصرف خود نسبت به تولیدات و کالاهای داخلی توجه داشته باشند و از مصرف هرگونه کالای خارجی جلوگیری کنند و با این امربر تحقق اقتصاد مقاومتی کمک کنند.