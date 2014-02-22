نائب قهرمانی تیم گسترش فولاد و پنجمی شهرداری تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، هفته پایانی رقابت های والیبال نشسته باشگاه های کشور (جام ایثار) شاهد رویارویی دو تیم تبریزی گسترش فولاد و شهرداری بود که در نهایت شاگردان فرید صائبی در تیم گسترش فولاد موفق شدند حریف خود را با نتیجه سه بر صفر شکست دهند.

در یکی از بازی های هفته پایانی تیم گسترش فولاد تبریز در مجتمع ورزشی گلستان به مصاف همشهری خود شهرداری رفت که در سه گیم و با نتایج 25-23 ، 27-25 و 25-23 به برتری دست یافت. تیم والیبال نشسته گسترش فولاد تبریز با وجود این پیروزی از قهرمانی در رقابت های این فصل لیگ برتر باز ماند و به عنوان نایب قهرمانی بسنده کرد.

در دیداری دیگر که نتیجه آن برای تیم گسترش فولاد اهمیت داشت و باعث شد تا تیم تبریزی دستش از رسیدن به جام کوتاه بماند، تیم موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج (ع) سبزوار با نتیجه سه بر صفر تیم ذوب آهن اصفهان را شکست داد و با اندوخته امتیازی بیشتر نسبت به گسترش فولاد به عنوان قهرمانی دست یافت.

با انجام دیدارهای هفته پایانی، پرونده رقابت های والیبال نشسته لیگ برتر باشگاه های کشور در سال 92 (جام ایثار) با کسب عنوان نایب قهرمانی تیم گسترش فولاد تبریز و عنوان پنجمی شهرداری، دیگر تیم تبریزی حاضر در این مسابقات بسته شد