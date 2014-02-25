لیلا بلوکات با «عمو قاتل و برادران» روی صحنه رفت/ استخدام یک قاتل خجالتی

لیلا بلوکات بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون درباره حضور در نمایش «عمو قاتل و برادران» به خبرنگار مهر گفت: از یکشنبه 4 اسفند ماه با نمایش «عمو قاتل و برادران» به نویسندگی و کارگردانی شیرین نظری روی صحنه رفته‌ام. این نمایش پیش از این در جشنواره سی و یکم تئاتر فجر نیز اجرا شده بود و اجرای عمومی آن نیز تا 25 اسفند ماه ادامه خواهد داشت.

وی درباره پیوستنش به این نمایش توضیح داد: من از طریق قربان نجفی و ژاکلین آواره به کارگردان معرفی شدم. برای نقش عروس به دنبال یک بازیگر دختر می گشتند که این دوستان نیز من را معرفی کردند. حدود یک سال و نیم است که درگیر اجرای این نمایش هستیم. حدود سه ماه و نیم برای اجرا در جشنواره تمرین داشتیم و از یک ماه قبل نیز تمرین‌هایمان را برای اجرای عمومی نمایش آغاز کردیم.

بازیگر فیلم «آقا یوسف» ادامه داد: این نمایش اثری ابزورد و فانتزی است که ترجیح می دهم درباره نقش توضیحی ندهم تا مخاطبان بعد از دیدن کار درباره متفاوت بودن «عمو قاتل و برادران» قضاوت کنند. در طول سال گذشته پیشنهادهای خوب زیادی برای حضور در کارهای تصویری و همچنین تئاتر به من شد اما متاسفانه به دلیل اینکه سفری به خارج از کشور داشتم نتوانستم در هیچ کدام از این آثار حضور پیدا کنم.

بلوکات درباره تمایل به حضور در آثار تئاتری به جای تلویزیون و سینما گفت: هم تجربه حضور در تئاتر را دوست دارم هم تلویزیون و سینما را، اما چون معمولا پیشنهادهای خوبی در عرصه تصویر وجود ندارد ترجیح می دهم خودم را درگیر کارهایی که دوست ندارم، نکنم. بنابراین در این مواقع جذب تئاتر می شوم تا هم فعال باشم و کارهای باب میلم را انجام دهم و هم در کاری که دوست ندارم، بازی نکنم.

نمایش «عمو قاتل و برادران» که تم عاشقانه دارد، داستان شخصی را روایت می‌کند که بعد از مرگ تصادفی همسرش از یک شرکت خدماتی قاتلی را استخدام می‌کند که بسیار خجالتی و مودب است و ...

در این نمایش علاوه بر بلوکات، قربان نجفی، محمد مفیدی، ژاکلین آواره، هومن مجابی، حامد شیخی، اردشیر کاظمی نقش آفرینی می کنند و مهدی موسوی طراحی صحنه، امیر احدزاده طراحی لباس، ایلیا مهرعلیزاده مدیر تولید و سجاد سیامکی دستیار کارگردان هستند.

نمایش «عمو قاتل و برادران» تا 25 اسفند ماه ساعت 20 در سالن گوشه فرهنگسرای نیاوران اجرا می شود و علاقمندان می توانند بلیت این برنامه را از گیشه فرهنگسرا و سایت www.tiwall.com خریداری کنند.

