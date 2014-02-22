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۳ اسفند ۱۳۹۲، ۱۱:۵۹

عبداللهی:

شبکه های آبرسانی مازندران قدیمی است

شبکه های آبرسانی مازندران قدیمی است

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی مازندران، آب را الفبای حیات برشمرد و گفت: قدمت بالای شبکه های آبرسانی و پراکندگی روستایی از مهمترین مشکلات فراروی است.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید عبداللهی صبح شنبه در شورای اداری کارکنان، از آب به عنوان یک کالای استراتژیک نام برد و گفت: موقعیت جغرافیایی و آب و هوایی سبب شده تا روستاها خواهان ایجاد زیرساختهایی باشد که از مهمترین آنها آب است.

وی با تاکید بر اینکه باید محرومیتها را تبدیل به فرصتها کنیم، اظهار داشت: متاسفانه محدودبودن نقدینگی از جمله مشکلات فراروی است و در حال حاضر تولید هر متر مکعب آب هزینه بردار است.

عبداللهی هزینه تولید هر متر مکعب آب را 900 تومان بیان کرد و گفت: این درحالیست که تنها 59 تومان از بابت آب بهاء از مردم دریافت می شود.

مدیرعامل آبفار مازندران، با اشاره به بحران برف در غرب استان، بر لزوم تلاش برای رفع مسائل و مشکلات مردم تاکید کرد.

کد مطلب 2241243

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