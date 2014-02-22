واگذاري بخشي از توزيع سبد كالا به شبكه تعاون روستایي گيلان

مهرزاد عبدالله زاده زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با هدف تسريع و تسهيل در دريافت سبد كالاي شهروندان گيلاني و براساس هماهنگي هاي انجام گرفته از سوي استانداري گيلان با سازمان صنعت، معدن و تجارت و سازمان تعاون روستایي گيلان، 10 مركز عرضه سبدكالا به شهروندان در سطح استان افزوده شد.



وی اظهارداشت:با توجه به بارش شديد برف هفته قبل در استان كه همزمان با آغاز توزيع سبد كالا بين خانوارهاي مشمول طرح اتفاق افتاد مشكلاتي در عرضه سريع و به موقع كالاي اين سبد بروز كرد كه با تدبير استاندار به منظور كمك به دولت و برای رفاه بيشتر شهروندان با هماهنگي ارگان هاي ذيربط و براساس اعلام آمادگي كامل شبكه تعاون روستائي در مشاركت و عرضه سبد كالا به شهروندان بويژه روستائيان درگير در برف نسبت به تعيين 10 مركز عرضه در سطح استان اقدامات لازم انجام شد.



مدير سازمان تعاون روستایي گيلان گفت: ين مراكز را فروشگاه هاي اتحاديه هاي تعاوني روستائي شهرستان هاي رشت، لاهيجان، بندر انزلي، ماسال، رودسر، آستارا، رودبار، تالش، فروشگاه هاي شركت تعاون روستایي خشكبيجار شهرستان رشت و بره سر شهرستان رودبار ذكر كرد و گفت: به محض تحويل گرفتن كالا از سوی ديگر فروشگاه هاي اين شبكه در سطح استان مراكز بيشتري به اين امر اختصاص خواهد يافت.



وي با تاكيد بر موجود بودن به ميزان كافي كالاهاي مورد تعيين در اين مراكز از سرپرستان خانوارها درخواست کرد با در دست داشتن كارت ملي و كارت بانك دريافت يارانه به تدريج به اين مراكز مراجعه و نسبت به دريافت سهميه خود اقدام کنند.

عبدالله زاده یادآورشد: پيش بيني مي شود با اعلام سبد كالاي نوروزي و بعد از آن مشكلي در تشكيل صف طولاني براي شهروندان پيش نيايد.