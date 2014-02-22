به گزارش خبرگزاری مهر، نماینده رییس‌جمهور در شورای نظارت بر صداوسیما با انتشار یادداشتی در صفحه فیسبوک خود ضمن انتقاد از رویکرد صداو سیما نسبت به بی‌توجهی به نامه اخیر خود به ریاست این سازمان با استناد به قانون اساسنامه صدا و سیما لزوم فراهم شدن شرایطی برای احقاق حق افراد حقیقی و حقوقی که در برنامه‌های صدا و سیما حقی از آنها تضییع شده یا نسبتی به آنها داده شده را مورد تاکید قرار داد و یادآور شد آیا تا به حال یک بار سراغ دارید که به این مصوبه عمل شده باشد؟

در یادداشت کوتاه حسام‌الدین آشنا آمده است: در جلسه1388/11/23 مجمع تشخیص مصلحت نظام طرح الحاق یک ماده و پنج تبصره به قانون اساسنامه سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران مصوبه مجلس شورای اسلامی که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود ،مطرح و پس از بحث و بررسی‌های مبسوط در مورد پیشنهاد کمیسیون علمی،‌ فرهنگی و اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت نظام، یک ماده و دو تبصره به شرح ذیل به قانون اساسنامه سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران به عنوان ماده (30) افزوده شد و شماره ماده (30) به ماده (31) اصلاح می‌شود.

ماده30 – چنانچه در برنامه‌های پخش شده سازمان (اعم از خبری، گزارشی، تولیدی در قالب‌های مختلف بیانی – تصویری و نمایشی) از شبکه‌های محلی، سراسری و بین‌المللی و یا در اطلاعیه‌های صادره از سوی آن سازمان، مطالبی مشتمل بر توهین، افترا یا خلاف واقع نسبت به هر شخص (اعم از حقیقی یا حقوقی) باشد و یا به هر نحوی اظهارات اشخاص تحریف گردد مراحل ذیل برای احقاق حق طی خواهد شد.

- مدعی می‌تواند اعتراض خود را کتبا به سازمان صداوسیما منعکس نماید. سازمان صداوسیما در صورت قبول اعتراض ظرف 24 ساعت پاسخ را به صورت عادلانه و حداقل دو برابر زمان اصل مطلب که از پنج دقیقه کمتر نباشد در همان برنامه و ساعت و در همان شبکه به صورت رایگان پخش نماید.

- چنانچه سازمان صداوسیما از اجرای مصوبه شورای نظارت خودداری نماید و یا شاکی نسبت به نظر شورای نظرات معترض باشد بنا بر شکایت شاکی، شعبه خاصی که به این منظور تشکیل می‌شود، نسبت به موضوع خارج از نوبت (حداکثر یک هفته) رسیدگی و حکم مقتضی را بر اساس این قانون صادر خواهد نمود، صداوسیما مکلف است نظر دادگاه را ظرف 24 ساعت اجرا کند و در صورت عدم اجرای حکم، متخلف به مجازات مستنکف از اجرای حکم دادگاه محکوم خواهد شد. شورای نظارت موظف است برای تحقق وظایف مندرج در این قانون سازوکار لازم را فراهم سازد.

تبصره 1- اگر سازمان علاوه بر پخش پاسخ مذکور، مطالب یا توضیحات مجددی را که متضمن توهین، افتراء یا تحریف باشد، پخش نماید، ذینفع حق پاسخگویی مجدد دارد. پخش قسمتی از پاسخ یا افزودن مطالبی به آن در حکم عدم پخش است.

تبصره 2- مصوبه مذکور مانع از پیگیری مستقیم شاکی نسبت به سایر جمات کیفیت از طریق دادگاه نخواهد بود.

آیا تا به حال یک بار سراغ دارید که به این مصوبه عمل شده باشد یا بر اساس آن صدا و سیما اصلاحیه ای را پخش کرده باشد؟

مشاور فرهنگی رئیس جمهور هفته گذشته در نامه‌ای به ضرغامی صراحتا عنوان کرده بود که محمود سریع القلم که صدا و سیما با انتصاب وی به سمت مشاور رییس جمهور از نوع پوشش او در اجلاس داووس انتقاد کرده بود، از سوی رییس جمهور به چنین سمتی منصوب نشده است.