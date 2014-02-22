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۳ اسفند ۱۳۹۲، ۱۲:۰۵

افزایش بیماریهای غیرواگیر در مردان 25 تا 60 ساله

افزایش بیماریهای غیرواگیر در مردان 25 تا 60 ساله

مردان در  سنين 25 تا 60 سالگي از نظر سلامتي مراقبت نمي شوند و اين امر موجب شده است که بسياري از بيماريهاي غير واگير در اين گروه سني گسترش يابد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدير جمعيت، سلامت و خانواده معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي مشهد با اشاره به اينکه نظام مراقبت از بدو تولد تا 25 سالگي و همچنين سنين پس از 60 سالگي را در مردان زير پوشش قرار مي دهد، اظهار داشت: ‌سنين 25 تا 60 سالگي دوره فعاليت مردان به شمار مي رود که در اين زمان، ممکن است مردان در معرض آسيبهاي جسماني ناشي از محيط کار، حوادث و سوانح و بيماريها قرار بگيرند.

دکتر محمد احمديان گفت: ‌بسياري از موارد ابتلا به بيماريهاي غير واگير ريشه در سبک زندگي دارد که با ترويج فرهنگ تغذيه سالم، اصلاح سبک زندگي، فعاليت بدني مناسب، کنترل استرس و اجتناب از رفتارهاي پرخطر مي توان از آنها پيشگيري کرد.

مدير جمعيت، سلامت و خانواده معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي مشهد با اشاره بر لزوم توجه به سلامت مردان خاطر نشان کرد: ‌اعتياد در مردان 10 برابر، سقوط و حوادث غير عمدي 3 برابر و حوادث ترافيکي 5 برابر بيشتر از زنان است.

احمديان با اشاره به اينکه هفته سلامت مردان از يکم الي هفتم اسفند برگزار مي شود، خاطر نشان کرد: ‌در اين هفته تلاش مي شود توجه جامعه، سازمانها و ارگانها را بحث سلامت مردان افزايش دهيم.

وی ادامه داد: یکی از وظایف ادارات و ارگانها در رابطه با سلامت مردان ایجاد افزایش دسترسی مردان به اطلاعات سلامتی خود است که در این هفته این اطلاعات در اختیار آنها گذاشته می‌شود.

مدیر گروه سلامت خانواده و جمعیت دانشگاه علوم پزشکی مشهد خاطرنشان کرد: هفته سلامت مردان با شعارهای متناسب در این زمینه نامگذاری شده است که به ترتیب سلامت مردان و آسیب‌های ناشی از حوادث، سلامت مردان و رعایت ایمنی در ورزش، سلامت مردان و رعایت ایمنی در محیط زندگی، سلامت مردان و رعایت ایمنی در محیط کار، سلامت مردان و رعایت ایمنی در راه‌ها، سلامت مردان و رعایت ایمنی در رفتارهای پرخطر و سلامت مردان و رعایت ایمنی در رانندگی نام دارد.

احمدیان با بیان اینکه یکی از شاخصهای مهم در سلامت «امید به زندگی» است، افزود: میانگین سن امید به زندگی در جهان 71.56 سال بوده و این مسئله در مردان 70 سال و در زنان 73 سال است.

وی اضافه کرد: نخستین اولویتی که باعث کاهش عمر مردان می‌شود حوادث بوده، پس از آن بیماری‌های روانی، سپس بیماری‌های قلبی و عروقی و در نهایت بیماری‌های تنفسی است.

کد مطلب 2241265

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