افزایش بیماریهای غیرواگیر در مردان 25 تا 60 ساله

به گزارش خبرگزاری مهر، مدير جمعيت، سلامت و خانواده معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي مشهد با اشاره به اينکه نظام مراقبت از بدو تولد تا 25 سالگي و همچنين سنين پس از 60 سالگي را در مردان زير پوشش قرار مي دهد، اظهار داشت: ‌سنين 25 تا 60 سالگي دوره فعاليت مردان به شمار مي رود که در اين زمان، ممکن است مردان در معرض آسيبهاي جسماني ناشي از محيط کار، حوادث و سوانح و بيماريها قرار بگيرند.

دکتر محمد احمديان گفت: ‌بسياري از موارد ابتلا به بيماريهاي غير واگير ريشه در سبک زندگي دارد که با ترويج فرهنگ تغذيه سالم، اصلاح سبک زندگي، فعاليت بدني مناسب، کنترل استرس و اجتناب از رفتارهاي پرخطر مي توان از آنها پيشگيري کرد.

مدير جمعيت، سلامت و خانواده معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي مشهد با اشاره بر لزوم توجه به سلامت مردان خاطر نشان کرد: ‌اعتياد در مردان 10 برابر، سقوط و حوادث غير عمدي 3 برابر و حوادث ترافيکي 5 برابر بيشتر از زنان است.

احمديان با اشاره به اينکه هفته سلامت مردان از يکم الي هفتم اسفند برگزار مي شود، خاطر نشان کرد: ‌در اين هفته تلاش مي شود توجه جامعه، سازمانها و ارگانها را بحث سلامت مردان افزايش دهيم.

وی ادامه داد: یکی از وظایف ادارات و ارگانها در رابطه با سلامت مردان ایجاد افزایش دسترسی مردان به اطلاعات سلامتی خود است که در این هفته این اطلاعات در اختیار آنها گذاشته می‌شود.

مدیر گروه سلامت خانواده و جمعیت دانشگاه علوم پزشکی مشهد خاطرنشان کرد: هفته سلامت مردان با شعارهای متناسب در این زمینه نامگذاری شده است که به ترتیب سلامت مردان و آسیب‌های ناشی از حوادث، سلامت مردان و رعایت ایمنی در ورزش، سلامت مردان و رعایت ایمنی در محیط زندگی، سلامت مردان و رعایت ایمنی در محیط کار، سلامت مردان و رعایت ایمنی در راه‌ها، سلامت مردان و رعایت ایمنی در رفتارهای پرخطر و سلامت مردان و رعایت ایمنی در رانندگی نام دارد.

احمدیان با بیان اینکه یکی از شاخصهای مهم در سلامت «امید به زندگی» است، افزود: میانگین سن امید به زندگی در جهان 71.56 سال بوده و این مسئله در مردان 70 سال و در زنان 73 سال است.

وی اضافه کرد: نخستین اولویتی که باعث کاهش عمر مردان می‌شود حوادث بوده، پس از آن بیماری‌های روانی، سپس بیماری‌های قلبی و عروقی و در نهایت بیماری‌های تنفسی است.