دومين جشنواره طبخ آبزيان در چابهار برگزار شد

مدیر کل اداره شیلات سیستان و بلوچستان هدف برگزاری جشنواره طبخ آبزیان در این بندر را حمايت از توليدكنندگان، افزايش فرهنگ مصرف ماهي و آموزش پخت انواع آبزيان و آشنایی خانواده با مواد غذایی مغذی و سالم عنوان کرد.

محسن علی گلشنی در گفتگو با مهر اظهار داشت: سیستان و بلوچستان یکی از قطب های مهم تولید ماهی در کشور است و با نظر به اینکه متخصصان علم تغذیه، ماهی را به عنوان غذای سلامتی می شناسند برگزاری این گونه جشنواره ها تاثیر بسزایی در افزایش سرانه مصرف ماهی در خانواده ها و ارتقای شاخص های سلامتی دارد.

وی یکی از دلایل پایین بودن مصرف سرانه آبزیان در کشور را ناشی از عدم آشنایی بسیاری از خانواده با نحوه طبخ و تهیه غذاهای دریایی عنوان کرد.

وی ادامه داد: ماهی دارای مواد مغذی از جمله ویتامین های مختلف است و مصرف آن موجب رشد بهتر مغز، افزایش هوش و طول عمر شده و از پوسیدگی دندان و ابتلای افراد به بیماری های قلبی و عروقی و گواتر جلوگیری می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره طبخ غذاهای دریایی شب گذشته در محل هتل لیپار با حضور خانواده های چابهاری برگزار شد.