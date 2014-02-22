کهگیلویه و بویراحمد دومین استان پربارش کشور/ سرما در کمین باغات

به گزارش خبرنگار مهر، استان کهگیلویه و بویراحمد با یک درصد مساحت کشور در جنوب غربی و در میان سلسله جبال رشته کوه زاگرس قرار گرفته است.

این استان از دو بخش سردسیری و گرمسیری تشکیل شده و شاید همین مسئله موجب تنوع آب و هوایی در آن گردیده به طوری که لقب چهار فصل گرفته است.

در حالی هنوز مردم شهرستانهای بویراحمد و دنا با سرما دست و پنجه نرم می کنند و چادر سفید برف بر کوههای این دو شهرستان گسترده شده و برف و یخ در کوچه ها و خیابانهای شهرهای یاسوج و سی سخت قابل مشاهده است که کمتر از 100کیلومتر آن طرف تر، دشتها و ماهورهای مناطق گرمسیری، مخمل سبز بهار بر تن کرده اند.

فاصله بین شهرستانهای سردسیر استان با مناطق گرمسیری کمتر از 100کیلومتر است و مردم سردسیر بدشان نمی آید برای فرار از این سرمای زمستان، این روزها به مناطق گرمسیر سفر کنند تا به دیدار بهار زودرس در مناطق گرم استان همچون گچساران، کهگیلویه، باشت و چرام بروند.

همچنین نزدیکی به بنادر جنوبی هم باعث شده دل خیلی ها هوای سواحل نیلگون خلیج فارس کند و بار سفر برای بنادر گناوه و دیلم ببندند.

کاهش 71 میلیمتری بارشها در استان

با این حال بارشها در این استان اگر چه کمتر از مدت مشابه سال گذشته بوده اما به گفته مدیرکل هواشناسی استان، کهگیلویه و بویراحمد دومین استان پر بارش کشور تاکنون است.

سید اسماعیل حسینی به خبرنگار مهر گفت: استان گيلان با 548 ميليمتر بارش، پربارش ترين استان بوده و پس از آن استان كهگيلويه و بويراحمد با میانگین بارش400 ميليمتر در رتبه دوم قرار دارد.

وی افزود: اين ميزان در مقايسه با مدت مشابه سال آبي گذشته، 18 درصد و در دوره درازمدت پنج درصد كاهش نشان مي دهد.

حسینی بیان داشت: میزان بارندگی از ابتدای سال زراعی جاری تاکنون در یاسوج 482، گچساران 412، سی سخت 333، دهدشت 445 و لیکک 347میلیمتر بوده است

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وی با اشاره به کاهش میزان بارش ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته دراغلب نقاط استان افزود: به طور میانگین میزان بارشها در استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته 71 میلیمتر کاهش داشته است.

مدیرکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت: میزان کاهش بارشها در یاسوج 87، سی سخت 99، گچساران 93، دهدشت 9.7 و لیکک 88 میلیمتر بوده است.

وی گفت: میزان بارش در مدت مشابه سال گذشته در یاسوج 570، سی سخت 511، گچساران 426، دهدشت 455 و لیکک 436 میلیمتر بود.

حسینی همچنین میانگین بلند مدت بارش را در یاسوج 827 میلیمتر، گچساران 449 میلیمتر، دهدشت 491 میلیمتر، سی سخت 697میلیمتر و لیکک 390 میلیمتر عنوان کرد.

اختلاف 27 درجه ای دمای هوا در یاسوج و گچساران

اما از دیگر تفاوت های این روزهای مناطق گرمسیری و سردسیری استان در دما هواست که گاهی اختلاف دما در این مناطق به 27درجه می رسد.

به گفته کارشناس هواشناسی استان طی 24 ساعت گذشته یاسوج با دمای منفی پنج درجه سردترین و گچساران با 22 درجه گرمترین مناطق استان بودند.

ولی بهره مند در گفتگو با خبرنگار مهر همچنین از ورود یک سامانه بارش زا به جو استان در روز یکشنبه خبرداد و گفت: طی این سامانه بارشهای ضعیفی در برخی مناطق استان خواهیم داشت.

وی بیان داشت: همچنین سامانه دیگری اواخر هفته به جو استان وارد می شود که بارشهای خوبی به همراه خواهد داشت.

سرما در کمین باغات

به گزارش خبرنگار مهر، بارش کم سابقه هفت برف زمستانی در بویراحمد و دنا نوید بخش بهاری زیباتر از همیشه در استان خواهد بود تا بازهم گردشگران ایرانی و خارجی بهار و تابستان آینده قدم به این سرزمین چهار فصل و رویایی زاگرس جنوبی بگذارند.

همچنین افزایش بارندگی ها در سال جاری نوید بخش سالی پر محصول برای کشاورزان و باغدارانی است که این روزها با بارش هر قطره بارانی، سجده شکر بجا می آورند.

اگر چه بهار خیلی زود به مناطق گرمسیری استان رخ نشان داده و بر دشتهای این مناطق مخمل سبز پوشانده اما سرمای زمستان تمام نشده و گاهی تا برود جان را به لب می رساند.

سال گذشته سرمای هوا موجب خشکی باغات مرکبات از جمله لیمو در شهرستانهای گرمسیری و درختان گردو در مناطق سردسیری استان شد تا باغداران زانوی غم به بغل بگیرند.

براین اساس باغداران و کشاورزان باید با تمهیدات لازم مواظب هجوم یکباره سرما باشند تا دسترنجشان به یغما نرود.