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۳ اسفند ۱۳۹۲، ۱۲:۱۳

صدقی:

پانزدهمین جشنواره تئاتر شهرستان بناب برگزار می شود

پانزدهمین جشنواره تئاتر شهرستان بناب برگزار می شود

بناب- خبرگزاری مهر: رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بناب از برگزاری پانردهیمن جشنواره تئاتر این شهرستان خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب صدقی شنبه در گفتگو با خبرنگاران ضمن اعلام این خبر افزود: پانزدهیمن جشنواره تئاتر شهرستان بناب از سوم الی ششم اسفند ماه جاری در این شهرستان برگزار خواهد شد.

دبیر پانزدهمین جشنواره تئاترشهرستان بناب همچنین درتشریح روند برگزاری این جشنواره اظهارکرد: پس از بازبینی نمایش های شرکت کننده درجشنواره شش نمایش صحنه ای و چهار نمایش خیابانی جهت حضور در مرحله نهایی جشنواره انتخاب شدند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بناب در ادامه گفت: این نمایش ها از سوم تا ششم اسفند ماه جاری به مدت چهار روز در دو سالن آمفی تئاتر مرکز فرهنگی، هنری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی واقع درخیابان طالقانی و نیز مجتمع فرهنگی و هنری واقع در کمربندی چمران اجرا خواهند شد.

گفتنی است 17 اثر نمایشی به دبیرخانه جشنواره تئاتر شهرستان بناب که امسال پانزدهمین دوره خود را تجربه می کند، ارسال شده بود که از این میان شش نمایش صحنه ای و چهار نمایش خیابانی مجوز حضور در مرحله نهایی جشنواره را کسب کرده اند.

 

کد مطلب 2241273

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