سلامت و امنیت غذایی در اولویت استانداری تهران/ قدس نیازمند شبکه دامپزشکی مستقل است

به گزارش خبرنگار مهر، سیاوش شهریور صبح شنبه در نشست کارگروه سلامت و امنیت غذایی قدس که با حضور مسئولان استانی و شهرستانی برگزار شد، اظهار داشت: دولت تدبیر و امید و استانداری تهران سلامت و امنیت غذایی مردم را در اولویت کاری خود قرار داده و از مسئولان شهرستانی نیز انتظار دارند که نظارت خود را در این امور افزایش دهند.

وی افزود: شبکه بهداشت و درمان برای امنیت غذایی و سلامت مردم در آستانه سال نو سختگیری بیشتر و همه جانبه تری داشته باشد، از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی بازدید و بازرسی صورت گیرد زیرا در ایام آغازین سال سودجویان با ارائه مواد غذایی غیربهداشتی در پی سودجویی هستند و سلامت مردم را به خطر می اندازند.

این مسئول ادامه داد: متاسفانه در اتفاقی که در پردیس افتاد و آلودگی آب موجب مسمومیت شهروندان شد، معضل بزرگی برای استان بوجود آمد که در همین راستا و به منظور افزایش امنیت و سلامت غذایی مردم، استانداری از مسئولان شهرستانهای تابعه انتظار دارد که نظارت ویژه ای بر امور آب داشته باشند.

شناسایی اراضی کشاورزی که با فاضلاب آبیاری می شوند

شهریور عنوان کرد: با توجه به مشکلات اقتصادی کشور و کمبود اعتبارات در سال جاری وزارت نیرو نتوانست پروژه های ناتمام خود را تکمیل کند که پروژه تصفیه خانه فاضلاب شهرستان قدس نیز از آن دسته است، البته مقرر شده که تمام درآمدهای سال آینده وزارت نیرو به تقویت و اصلاح زیرساخت ها اختصاص یابد.

وی تاکید کرد: همچنین مقرر شده که شبکه های بهداشت و درمان و جهاد کشاورزی همه شهرستانهای استان تهران اراضی کشاورزی که با فاضلاب آبیاری می شوند را شناسایی و از این اقدام جلوگیری کنند زیرا استانداری به هیچ وجه این اجازه را نمی دهد، همچنین از کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان ها تقاضا می شود وقتی موضوعی در سطح شهرستان حل نمی شود و فرابخشی است مراتب را به استانداری و کارگروه سلامت استان اطلاع دهند تا راجع به موضوع تصمیم گیری شود.

شبکه دامپزشکی مستقل در قدس استقرار یابد

در ادامه این جلسه معاون امور سیاسی و انتظامی فرماندار قدس طی سخنانی اظهار داشت: برگزاری جلسات کارگروه سلامت و امنیت غذایی با هدف افزایش سطح سلامت افراد و کاهش معضلات و مشکلات این بخش است، همچنین از مسئولان دامپزشکی استان تقاضا می شود که شبکه دامپزشکی مستقل در قدس مستقر کنند.

الله بخش حبیبی افزود: در راستای کاهش مشکلات امور آب و فاضلاب در شهرستان، بزرگترین تصفیه خانه فاضلاب کشور در قدس احداث شده ، در دهه فجر وزیر نیرو قصد داشت برای افتتاح این پروژه به شهرستان بیاید اما به دلیل این که شبکه جمع آوری فاضلاب در شهر تکمیل نشده بود این کار صورت نگرفت.

وی ادامه داد: امید است مسئولان کشوری اعتبار مورد نیاز را برای تکمیل این پروژه ملی به شهرستان اختصاص دهند تا با افتتاح آن مشکلات قدس تا حد زیادی کاهش یابد، همچنین شبکه بهداشت و درمان شهرستان با کمبود امکانات لجستیکی و پرسنل روبرو است و از مسئولان تقاضا می شود که این مشکل را برطرف کنند.

وجود پایگاه سنجش آلودگی هوا در قدس الزامی است

همچنین در ادامه این جلسه رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان قدس اعلام کرد: طبق قانون شهرهایی با جمعیت بالای 350 هزار نفر باید یک پایگاه سنجش آلودگی هوا داشته باشند، آلودگی هوای شهرستان قدس نباید با شهرهای مجاور سنجیده و مقایسه شود زیرا این شهرستان یک شهرستان صنعتی است و معادن شن و ماسه موجب شدند که ریزگردها در هوا معلق باشند از این رو وجود یک پایگاه سنجش آلودگی هوا در شهرستان قدس الزامی است.

سید حسین میرشریفی افزود: شبکه بهداشت امسال نیز مانند سال های گذشته طرح بسیج سلامت نوروزی را در شهرستان قدس اجرا می کند، این طرح از اول اسفند تا 15 فروردین با 15 نیرو همه روزه از ساعت 8 صبح تا 20 شب با بازدید و بازرسی اماکن براساس اولویت بندی صورت می گیرد.

وی ادامه داد: طرح مذکور روز اول اسفند با انجام یک بازدید میدانی آغاز شد، برای انجام طرح سلامت نوروزی نیاز به هماهنگی های درون بخشی و برون بخشی است که از مسئولان تقاضا می شود با شبکه بهداشت همکاری لازم را داشته باشند.

این مسئول یادآور شد: همچنین باید شهرداری برای نصب بنرها و جمع آوری دوره گردهای پرخطر همکاری کند و مردم نیز می توانند علاوه بر شماره سراسری 1490 با شماره 46852200 به طور مستقیم تخلفات بهداشتی و درمانی را اطلاع دهند.

این مسئول اضافه کرد: شهرستان قدس حدود هزار و 320 هکتار اراضی کشاورزی دارد که 50 هکتار از آن زیر کشت سبزی و صیفی جات است که همه آنها با آب چاه آبیاری می شوند و اصلا از فاضلاب استفاده نمی شود مگر در گیاهان پایه بلند که مورد استفاده دام ها هستند.