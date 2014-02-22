پنج پروژه آبرسانی عباس آباد نیمه کاره است

به گزارش خبرنگار مهر، سید امیر حسینی جو پیش از ظهر شنبه در نشست بررسی مشکلات روستایی منطقه افزود:آبرسانی به روستای کرات کوتی نیز از جمله پروزه های نیمه کاره است که برای حفر چاه، زمینی در منطقه خریداری شده است.

وی اظهار داشت: همچنین با اجرای این طرح ساخت مخزن هوایی و اتاقک مخصوص دستگاه پمپاژ نیز انجام می شود.

به گفته حسینی، تامین سلامت و تامین آب شرب از اولویت های برنامه کاری است و باید جزودغدغه های مسئولان قرار گیرد.

فرماندار عباس آباد، با بیان اینکه آب شرب روستا کرات کوتی یه دلیل ترکیبات آهن موجود در آب، به دستگاه کلرزنی و حذف آهن نیاز است، یادآور شد: اجرای این طرح نیازمند اعتبارات استانی است.

وی با تاکید بر نظارت جدی تر مسئولان برای سالم بودن آب آشامیدنی روستایی اظهار داشت: امیدواریم با تامین اعتبار لازم، پروژه های نیمه کاره زودتر بهره برداری شود.