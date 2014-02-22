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۳ اسفند ۱۳۹۲، ۱۲:۱۵

صباغی در گفتگو با مهر:

بهره گیری از توان همه پرسنل برای تامین امنیت جاده ای سمیرم در نوروز

بهره گیری از توان همه پرسنل برای تامین امنیت جاده ای سمیرم در نوروز

سمیرم - خبرگزاری مهر: رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان سمیرم از بهره گیری از توان همه پرسنل این اداره برای تامین امنیت جاده ای شهرستان سمیرم برای عید 93 خبر داد.

ابوالقاسم صباغی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اداره راه و شهرسازی شهرستان سمیرم به منظور رفاه حال مردم و مسافرین و تامین امنیت جاده ای درصدد است که بیش از 10  برنامه جاده ای را اجرا کند.

وی افزود:عمده ترین برنامه های در دست اجرا در عناوین خط کشی محورها، لکه گیری و پرکدن چاله ها، نصب علائم و احیای آنها، ترمیم گاردریل ها، ترمیم دهنه پل ها، خاکریزی و ریزش برداری ها خلاصه می شود.

این مسئول بیان داشت: این اداره به منظور اجرای عملیات فوق علاوه بر بهره گیری از توان همه پرسنل شرکتی از کامیون ها،لدرها و ماشین های خود نیز استفاده خواهد کرد.

وی تصریح کرد: انجام هرگونه عملیات تامین رفاه حال عمومی در ایام پایانی سال بستگی به میزان اعتباراتی است که برای این عملیات در نظر گرفته شده است.

صباغی اضافه کرد: امسال نحوه و میزان فعالیت اداره بستگی به دمای هوا هم دارد.

وی گفت: از آنجائیکه شن و نمک حین بارش ها بیشترین عامل برای خرابی آسفالت جاده ها محسوب می شود عدم استفاده از شن و نمک نیز موجب مسدود شده جاده ها حین بارش می شود.

رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان سمیرم تصریح کرد: تخریب آسفالت جاده ها به دلیل فقدان عملکرد مناسب پیمانکاران یا مسئولین مربوطه نیست بلکه   عملیات شن ریزی و نمک پاشی بسیار مهم ارزیابی می شود.

وی اضافه کرد: کیفیت آسفالت جاده ها مربوط به نظارت اداره راه و شهرسازی در قسمت راه و شهرسازی می شود.
 

کد مطلب 2241279

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