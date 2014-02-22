بهره گیری از توان همه پرسنل برای تامین امنیت جاده ای سمیرم در نوروز

ابوالقاسم صباغی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اداره راه و شهرسازی شهرستان سمیرم به منظور رفاه حال مردم و مسافرین و تامین امنیت جاده ای درصدد است که بیش از 10 برنامه جاده ای را اجرا کند.

وی افزود:عمده ترین برنامه های در دست اجرا در عناوین خط کشی محورها، لکه گیری و پرکدن چاله ها، نصب علائم و احیای آنها، ترمیم گاردریل ها، ترمیم دهنه پل ها، خاکریزی و ریزش برداری ها خلاصه می شود.

این مسئول بیان داشت: این اداره به منظور اجرای عملیات فوق علاوه بر بهره گیری از توان همه پرسنل شرکتی از کامیون ها،لدرها و ماشین های خود نیز استفاده خواهد کرد.

وی تصریح کرد: انجام هرگونه عملیات تامین رفاه حال عمومی در ایام پایانی سال بستگی به میزان اعتباراتی است که برای این عملیات در نظر گرفته شده است.

صباغی اضافه کرد: امسال نحوه و میزان فعالیت اداره بستگی به دمای هوا هم دارد.

وی گفت: از آنجائیکه شن و نمک حین بارش ها بیشترین عامل برای خرابی آسفالت جاده ها محسوب می شود عدم استفاده از شن و نمک نیز موجب مسدود شده جاده ها حین بارش می شود.

رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان سمیرم تصریح کرد: تخریب آسفالت جاده ها به دلیل فقدان عملکرد مناسب پیمانکاران یا مسئولین مربوطه نیست بلکه عملیات شن ریزی و نمک پاشی بسیار مهم ارزیابی می شود.

وی اضافه کرد: کیفیت آسفالت جاده ها مربوط به نظارت اداره راه و شهرسازی در قسمت راه و شهرسازی می شود.

