تردد کامیون و تریلی در محورهای اصلی اردبیل ممنوع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سيدكمال الدين ميرجعفريان پیش از ظهر شنبه در جلسه كميسيون ايمني راههاي استان اردبیل افزود: محدوديت هاي ترافيكي برای این وسائط نقیله در محورهاي اردبيل – سرچم و اردبيل – آستارا اعمال خواهد شد.

وی ممنوعیت تردد را شامل دو مرحله دانست و تاکید کرد: مرحله اول محدوديت هاي ترافيكي از تاريخ 29 اسفند ماه 92 تا پنجم فروردين ماه 93 و مرحله دوم از تاريخ 11 فروردين الي 16 فرودين 93 اعمال خواهد شد.

معاون استاندار اردبیل با بیان اینکه از ششم تا 11 فروردین 93 محدودیت ترافیکی را در محورهای استان شاهد نخواهیم بود، ادامه داد: ايجاد مسير امن و آرام كه تمام جوانب امنيت سفر براي مسافران و گردشگران را به همراه داشته باشد، از اهداف اجرایی این طرح ترافیکی است.

وی با اشاره به اینکه اردبیل جزو استان های گردشگر پذیر کشور بویژه در ایام عید می باشد، ايمن سازي جاده هاي مواصلاتي استان را در كاهش تصادفات مهم دانست و تصریح کرد: بايد ضمن ايجاد زيرساخت های مناسب نسبت به رفع نقاط حادثه خيز و نصب علايم راهنمايي و رانندگي در جاده ها اقدام شود.

ميرجعفريان 70 درصد علت وقوع تصادفات جاده ای را عامل انسانی برشمرد و یادآور شد: ترافيك معابر درون شهري و برون شهري با مسايل فرهنگي ارتباط مستقيم دارد كه دستگاه هاي فرهنگي بويژه رسانه هاي گروهي و مطبوعات نقش بسزايي در حل اين مشكلات و كاهش تلفات جاده اي دارند.

وی افزایش سطح پوشش مطلوب و حل موانع سيستم آنتن دهي شبكه هاي تلفن همراه بویژه در محور اردبیل – سرچم، لكه گيري معابر شهر از طريق آسفالت سرد، خط کشی محورهای مواصلاتی استان بویژه در گردنه ها و نقاط مه گير، ارتقاء آمادگی خدمات رساني، نظافت، تجهيز و تعمير نماز خانه ها و سرويس هاي بهداشتي بين راهي و... را خواستار شد.