به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین شافعی در ديدار با هيئتي تجاري و صنعتي از كشور آلمان با اشاره به روابط طولاني و پرسابقه ايران و اين كشور از آماده بودن شرايط و زمينه‌هاي لازم براي از سرگيري مناسبات خبر داد.

رئيس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، افزود: آلمان در بخش صنعت همكاري‌هاي خوبي با ايران داشته و امروز با توجه به تغييرات ايجاد شده در ديپلماسي سیاسي ايران، روزنه‌هاي جديدي براي احياي روابط به وجود آمده است.

وی با تاكيد بر اين نكته كه اقتصاد بزرگ ايران و كشورهاي پيرامون آن در طول چند سال گذشته تحولات مثبتي را پشت سرگذاشته‌اند، تصريح كرد: گرچه آلمان در ايجاد محدوديت‌ها عليه ايران نقش پررنگي داشت اما امروز به دليل آشنايي اين كشور با اقتصاد ايران و آماده شدن زمینه ها برای احیای روابط، ظرفيت قابل توجهي به منظور توسعه روابط دو كشور وجود دارد. بازرگانان ايراني و آلماني بايد از اين تحركات جديد استقبال كرده و گذشته را جبران كنند.

شافعي ادامه داد: در همين راستا اولين سفر اتاق ايران بعد از اين تحولات به منطقه اروپا، كشور آلمان خواهد بود. در حال حاضر همه چيز براي حركت‌هاي جديد آماده است. اقتصاد ايران و آلمان پيوند محكم با دامنه وسيعي داشته‌اند و در حوزه‌هاي متعددي چون مخابرات، الكترونيك، پتروشيمي، استخراج نفت و صنعت خودرو با يكديگر همكاري داشته‌اند.

وي امكان برقراري روابط سه جانبه و چند جانبه بين ايران، آلمان و كشورهاي آسياي مركزي و همسايگان ايران خبر داد و يادآور شد: به طور قطع حضور اين هيأت براي آغاز فعاليت‌هاي تجاري و صنعتي مؤثر خواهد بود و تجار آلماني حاضر در ايران بايد بدانند كه آنچه خواهند ديد با آنچه كه درباره ايران شنيده‌اند كاملاً متفاوت است. تصويري كه از ايران ارائه مي‌شود با واقعيت متفاوت بوده چرا كه ايران، زنده، در حال رشد و حركت رو به جلو است.

به گفته شافعی، هیاتی از تجار و سرمايه‌گذاران ايراني به رهبري رئيس اتاق ايران 24 فروردين 1393 برابر با 13 آوريل 2014 به آلمان سفر خواهد كرد.

همچنین در این دیدار، هورست اشراگه، رئيس اتاق بازرگاني آلمان در هانوفر، با ابراز خرسندي از اين سفر و امكان رسيدن به نقاط مثبت در طول اين 3 روز حضور در ايران، اعلام كرد: اطمينان دارم كه اين هيأت سرآغاز حضور هيأت‌هاي ديگري در ايران و برقراري روابط و مناسبات جديد بين دو كشور خواهد بود.

وي ادامه داد: اتاق‌هانوفر جز اتاق‌هاي بزرگ در آلمان است و اين ايالت جزء شهرهاي بزرگ صنعتي آلمان شناخته مي‌شود.

اشراگه از رئيس پارلمان بخش خصوصي ايران دعوت كرد كه در طول سفر خود به آلمان حتماً از هانوفر ديدن كند و از نزديك با توانايي‌ها و ظرفيت‌هاي صنعتي اين منطقه آشنا شود.

رئيس اتاق بازرگاني آلمان در هانوفر خاطر نشان كرد: در طول اين ديدارها مي‌توانيم همكاري‌هاي مشترك و پروژه‌هاي متعددي را بين دو كشور تعريف كنيم.