مسابقات قرآنی ارتقای معلومات فعالان قرآنی را رقم می زند

رضا شریفی راد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یک دوره مسابقه کتبی تجوید تخصصی با حضور استادان و مربیان قرآنی در شهرستان تویسرکان برگزار می شود.

کارشناس امور قرآنی تبلیغات اسلامی شهرستان تویسرکان افزود: طی هماهنگی های انجام شده با رئیس شورای قرآنی شهرستان، یک دوره مسابقه کتبی تجوید تخصصی با حضور استادان و مربیان قرآنی در کانون قرآن اداره تبلیغات اسلامی برگزار می‌ شود.

وی بیان داشت: برگزاری مسابقات قرآنی موجب ارتقا معلومات قرآنی فعالان عرصه قرآنی می‌شود و در این راستا به آنها کمک های زیادی می شود.

شریفی راد اضافه کرد: مسابقه تجوید تخصصی قرآن کریم شامل ۴۰ سئوال فنی تخصصی در حوزه تجوید قرآن است که در نهایت به پنج نفر از برگزیدگان این مسابقه به قید قرعه جوایز نفیسی از طرف شورای قرآنی شهرستان تویسرکان اهدا خواهد شد.

کارشناس امور قرآنی تبلیغات اسلامی شهرستان تویسرکان گفت: ۵۰ نفر از استادان و مربیان قرآنی شهرستان تویسرکان در ۲۱ خانه قرآن شهری و روستایی، پنج موسسه خصوصی فعالیت می کنند.

وی عنوان داشت: همچنین از این 50 نفر استاد و مربی در، هفت کانون قرآن ادارات و نهادها، ۲۴ مدرسه قرآنی در سه شهر، دو بخش و ۱۱۴ روستا فعالیت دارند.