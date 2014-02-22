استفاده از انرژی جوانان در سمن ها باید ساماندهی شود

به گزارش خبرنگار مهر، سومین دوره توانمندسازی عمومی منطقه‌ای سمن‌های جوانان کشور روز شنبه با حضور مدیرکل مشارکت های اجتماعی جوانان و دبیران سمن‌های جوان منطقه و 150 نفر از دبیران سمن‌های 10 استان کشور در سالن اجتماعات مرکز علم و فنآوری استان قزوین آغاز شد.

حسن کاشی در این مراسم اظهارداشت: سمن مجموعه‌ای از انرژی و نیروی جوانی همراه با فکر خلاق جوان است که به یاری کشور و سرزمین خود آمده است.

وی با اشاره به اینکه اگر سمن‌های جوانان هدایت و جهت‌دهی شوند، می‌توانند تأثیر زیادی داشته باشند، افزود: امروز دنیا به این باور رسیده است که هر کشور و سرزمینی نیاز به سرمایه‌های اجتماعی دارد که سمن‌ها از مهم‌ترین سمبل‌های این سرمایه‌های اجتماعی به شمار می‌روند.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری قزوین با بیان اینکه آموزش از مهم‌ترین مؤلفه‌های موجود در این زمینه است، اضافه کرد: اگر آموزش‌های درست و به جا به این جوانان پر انرژی داده شود، قطع یقین می‌توان اثرات آن را در فعالیت‌های آنها دید، اما باید توجه داشت که آموزش تنها کافی نیست.

کاشی عنوان کرد: اگر آموزش به تنهایی مورد توجه قرار گیرد، نمی‌تواند کاری از پیش ببرد، چرا که آموزش در کنار توانایی مجموعه توانمندسازی را به وجود می‌آورد.

وی تصریح کرد: آموزش و توانایی از یک سو و ایجاد میل و انگیزه از سوی دیگر چرخ‌های محرک سمن‌ها هستند که در صورت توجه به همه عوامل می‌توان این نیروی عظیم جوانی را به سمت پیشرفت هدایت کرد.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری قزوین گفت: انگیزه در مسیر فعالیت‌های سازمان‌های مردم نهاد باید مورد توجه قرار گیرد، زیرا ایجاد میل و انگیزه است که بستر را برای ایجاد کاری پویا فراهم می‌کند.

وی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های سرمایه‌های اجتماعی وجود سازمان‌های مردم نهاد است، اظهار کرد: بزرگ‌ترین سرمایه اجتماعی هر جامعه‌ای به این بستگی دارد که مردم آن جامعه تا چه میزان در راستای رفع مشکلات موجود در جامعه و ایجاد اعتماد بین مردم و دولت به صورت داوطلبانه فعالیت می‌کنند.

این مسئول با بیان اینکه اگر بستر و شرایط فراهم نباشد چه بسا که دانایی، توانایی و انگیزه جوانان نیز بی‌ثمر می‌ماند تأکید کرد: سازمان‌های مردم نهاد باید دانش مدیریت عمومی را بدانند، چراکه سازمان مردم نهاد هیچ تفاوتی با سازمان دولتی ندارد، فقط ماهیت متفاوتی دارد، بنابراین باید به این مجموعه‌ها نیز توجه جدی شود.

کاشی یادآرو شد: دولت باید بتواند در مسیر اهداف خود از سازمان‌های مردم نهاد استفاده کند، زیرا سازمان‌های مردم نهاد اگر بتوانند از دید تخصصی به فعالیت‌هایشان بپردازند بسیاری از مشکلات این زمینه رفع می‌شود.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری قزوین گفت: دولت باید بتواند در مسیر اهداف خود از سازمان‌های مردم نهاد استفاده کند، زیرا دید تخصصی این سازمان بسیاری از مشکلات موجود در جامعه را برطرف می‌کند.