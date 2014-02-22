توافق ايران و ترکيه بر حل مشکل تردد ناوگان از مرزهاي دو کشور

به گزارش خبرنگار مهر، در نشست مشترک مرزي بين ايران و ترکيه که با هماهنگي اداره کل حمل و نقل و پايانه هاي آذربايجان غربي طي دو روز در مرزهاي دو کشور برگزار شد، موضوعات مرتبط با بخش حمل و نقل جاده‌اي با طرفهاي ترک مورد بحث و بررسي قرار گرفت و بعد از آسيب شناسي دلايل بروز برخي مشکلات در روند تردد ناوگان، طرفين براي حل اين موانع به توافق رسيدند.

مديرکل ترانزيت و پايانه هاي مرزي و سرپرست هيئت ايراني مذاکره کننده در اين نشست با بيان اينکه حفظ و توسعه تعاملات و مراودات اقتصادي و سياسي بين دو کشور از اهميت بسزايي برخوردار است، گفت: اراده جمهوري اسلامي ايران بر توسعه روابط با کشور ترکيه است که براي دستيابي به اين هدف بايد زيرساخت هاي اين توسعه فراهم شود.

محمدجواد عطرچيان اظهار داشت: پيش بيني مي شود در سال 2014 سهم واردات افزايش پيدا کند که به تبع آن ورود ناوگان نيز افزايش خواهد يافت بنابراين ضروري است تا در خصوص ايجاد زيرساخت هاي تسهيل کننده تردد از مرز بازرگان – گوربلاغ تدابير لازم انديشيده شود.

وي با بيان اينکه مرزها محل تردد هستند نه محل توقف، اضافه کرد: براي پذيرش تعداد ناوگان بيشتر در مرز بازرگان – گوربلاغ بايد نسبت به افزايش درب هاي مرزي اقدام و دروازه جديدي در نظر گرفته شود که تحقق اين موضوع نيازمند همت هر دوطرف است.

رد اظهار نظر تعدد کنترلهای مرزی توسط ایران و ایجاد صفهای طولانی

مديركل دفتر ترانزيت و پايانه‌هاي مرزي با رد برخي اظهارنظرها مبني بر اينکه تعدد کنترل هاي مرزي در طرف ايران عامل ايجاد صف هاي طولاني براي خروج از مرز است، اظهار کرد: عوامل بروز اين مشکل جوابگو نبودن يک دروازه در مقابل حجم تردد، کمبود نيروي انساني و اختلال در سيستم هاي الکترونيکي است.

عطرچيان رانندگان را سفيران اقتصادي تجارت بين ايران و ترکيه دانست و افزود: بايد مرز را به سمتي هدايت کرد که توقف ها به طور کامل حذف شوند و ورود و خروج ناوگان به مرز بدون معطلي باشد و اراده لازم براي انجام اين کار و فراهم کردن شرايط تحقق آن بايد در دو دولت ذينفع وجود داشته باشد.

در ادامه اين نشست مديرکل حمل و نقل جاده اي وزارت حمل و نقل، دريانوردي و ارتباطات ترکيه نيز با استقبال از پيشنهاد ايران بر افزايش دروازه هاي ورودي و خروجي گفت: آرزوي ديرينه ما نيز از بين رفتن صفوف انتظار ناوگان است و با پيگيري هايي که انجام خواهد شد، به زودي اين موضوع عملياتي مي شود.

علي رضا يوجو اولو با اشاره به روند افزايش صادرات و واردات بين دو کشور اظهار داشت: پيش بيني مي شود در آينده نزديک تعداد قابل توجهي از ناوگان کشور ثالث نيز خواهان گذر از اين مرز شوند و بايد خود را براي آن زمان آماده کنيم.

وي با بيان اينکه مشکلي که در اين مرز حل نشود، وجود ندارد، عنوان کرد: در توسعه مرزها بايد چشم انداز 20 ساله را در نظر گرفت، به نظر من حتي گشودن يک درب کافي نيست و بايد دروازه سوم نيز در نظر گرفته شود.

در اين جلسه هر دو طرف، تعريض دروازه فعلي و گشايش دروازه جديد در مرز بازرگان و گوربلاغ توافق و مقرر شد طرفين در سريع ترين زمان اين موضوع را پيگيري و عملياتي کنند.

در حاشيه اين نشست هيئت ايراني با استاندار آغري ديدار کرد و طرف ايراني برخي موارد مرتبط با مسئولان استان آغري از جمله حضور مداوم کارکنان قرنطينه نباتي در مرز گوربلاغ را از طرف مقابل خواستار شدند.