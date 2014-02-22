به گزارش خبرنگار مهر، جمال نبوی در مراسم افتتاحیه تولید این سریال که امروز شنبه سوم اسفندماه با حضور عوامل آن در تالار ایوان شمس برگزار شد، گفت: ما به منظور ارج نهادن به میراث فرهنگی، هنری، مذهبی و تمدن خود خواستیم ارزش‌های این سرزمین چند هزار ساله را معرفی کنیم.

وی ادامه داد: من حدود 5 سال پیش نوشتن طرحی را شروع کردم و بعد در این سال ها چندین بار متوقف شد تا اینکه اواخر دولت گذشته دوباره کار را شروع کردیم. در این مدت هیچ نوع حمایت مادی از ما نشد و تنها همه قول حمایت های معنوی را به ما دادند.

تهیه کننده «مسافر ونیزی» درباره این سریال که برای شبکه نمایش خانگی تولید می‌شود، توضیح داد: این سریال در سه فاز تولید می شد و ما در وهله اول 32 قسمت ابتدایی آن را تولید می کنیم و قرار است نوعی معرفی از فرهنگ، آداب و رسوم، سنن و حتی موسیقی و صنایع دستی شهرهای مختلف ایران باشد. داستان سریال با سفر یک دختر خانم دو رگه ایتالیایی ایرانی از ونیز به ایران آغاز می شود. پدر این دختر ایتالیایی است و مادرش ایرانی و زمان انقلاب این پدر دخترش را به ایتالیا می برد و حالا دختر بعد از فهمیدن ماجرا در پی یافتن مادرش به ایران باز می گردد.

وی با اشاره به اینکه قرار است هر قسمت از دی وی دی این سریال شامل سه بخش داستانی، مستند و انیمیشن باشد، گفت: این دختر خانم در طول مسیر خود در ایران با شهرزاد قصه گو ارتباط پیدا می کند و داستان بخش هایی را وارد بازسازی تاریخ و فرهنگ و افسانه های ایرانی می شود که این قسمت ها در قابل یک دقیقه به شکل انیمیشن پخش می شود. همچنین بخش هایی از سفر هم که از فرم داستانی خارج می شوند به شکل مستند ساخته و پرداخته می شوند و این مستند در حدود 30 دقیقه تکمیل کننده داستان ما خواهد بود.

نبوی درباره توزیع و پخش و همچنین همکاری با شهرداری در ساخت و تولید این سریال عنوان کرد: قرار است سریال در قالب یک بسته دی وی دی مجموعا 152 دقیقه سریال در دو قسمت وارد بازار شود. بخشی از این سریال توسط وسایل حمل و نقل در سفرهای زمینی و هوایی رایگان و بخشی از دی وی دی ها هم در شبکه نمایش خانگی توزیع خواهد شد. همچنین در نظر داریم سریال از شبکه جام جم هم پخش شود. به این دلیل که شهرداری بخش گردشگری را دارد در این پروژه از ما حمایت می کند و لوکیشن هایی را در اختیار ما قرار می دهد به عنوان حامی این پروژه مطرح می شود.

وی در پایان درباره زمان تولید این کار نیز خاطرنشان کرد: بین 8 تا 10 ماه تولید این کار به طول خواهد انجامید و امیدوارم که از اواخر اردیبهشت ماه وارد بازار خواهیم شد 3 قسمت از آن را هم تا عید تولید خواهیم کرد و بعد از آن سفری به ایتالیا خواهیم داشت چون قرار است دو قسمت از این سریال در ایتالیا ساخته شود.

بازیگران اصلی این سریال را سیروس گرجستانی، حبیب دهقان نسب و یوسف مرادیان تشکیل می دهند و تینا آخوندتبار به عنوان بازیگر نقش اول یعنی مسافر ونیزی بازی می کند.

نویسندگی این سریال را سعید امیر کلاهی و کارگردانی آن را محمد آهنگرانی بر عهده دارد. این سریال هم اکنون در مرحله پیش‌تولید قرار دارد و تولید آن از شنبه 10 اسفند ماه آغاز خواهد شد.