به گزارش خبرنگار مهر، براساس آخرین آمارهای رسمی از مرکز آمار ایران، 22.4 درصد گاوها و گوساله‌های موجود در کشور در گاوداری‌های صنعتی نگهداری می‌شوند، اما سهم این واحدها در تولید شیر کشور بیش از 55 درصد و در تولید گوشت گوساله و گاو، بیش از 40 درصد است.

براساس نتایج این طرح در سال 1392، تعداد 25 هزار و 353 گاوداری صنعتی با ظرفیت 3.3 میلیون رأس در کشور وجود دارد که از این تعداد 16 هزار و 295 گاوداری صنعتی با ظرفیت 2.2 میلیون راس مربوط به پرورش گاو شیری و بقیه مربوط به فعالیت پرواربندی گاو و گوساله است. در سال جاری 72.2 درصد از گاوداری های صنعتی فعال و بقیه غیرفعال بوده اند.

تعداد گاو و گوساله موجود در گاوداری‌های صنعتی در روز آمارگیری یک میلیون و 365 هزار و 935 راس بوده است که از این تعداد 65.7 درصد گاو و گوساله اصیل، 27.6 درصد گاو و گوساله آمیخته و بقیه گاو و گوساله بومی بوده‌اند.

تولید شیر گاوداری‌های صنعتی کشور در سال 1391 و سه ماهه اول سال 1392 به ترتیب 3793 و 897.8 هزار تن و تعداد گوساله و گاو پروار شده در این دو دوره به ترتیب 507.5 و 79.9 هزار راس بوده است.

مقدار مصرف علوفه گاوداری های صنعتی کشور در سال گذشته 20 هزار و 236 هزار تن شامل 26.1 درصد ذرت علوفه ای، 17.3 درصد یونجه خشک، 13 درصد جو، 8.8 درصد کنسانتره آماده، 8.8 درصد ذرت دانه ای، 6.8 درصد کاه، 5.4 درصد سبوس، 4.9 درصد تفاله خشک چغندر و 8.9 درصد سایر انواع خوراک دام بوده است.

تعداد کل شاغلان گاوداری های صنعتی در سال گذشته 63 هزار و 756 نفر بوده است که از این تعداد 31 هزار و 119 نفر با مزد و حقوق و بقیه بودن مزد و حقوق بوده‌اند.