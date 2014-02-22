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۳ اسفند ۱۳۹۲، ۱۳:۰۰

برپایی بازارچه گذر هنر در منطقه 7

برپایی بازارچه گذر هنر در منطقه 7

رئیس اداره بانوان منطقه 7 از برپایی بازارچه گذر هنر در این منطقه خبر داد و گفت: این بازارچه با هدف تشویق و ترغیب زنان کارآفرین و سرپرست خانوار به عرضه محصولات دستی خود برپا شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر ،سمیه کاشفی با اعلام این مطلب گفت: اداره بانوان شهرداری منطقه 7 به مناسبت استقبال از بهار اقدام به برپایی بازارچه گذر هنر کرد.وی تصریح کرد: این بازارچه با 15 غرفه از سوم تا بیست و نهم اسفند ماه از ساعت 9 تا 18 در پیاده راه مقابل ساختمان شهرداری منطقه 7  برپا می شود.

رئیس اداره بانوان با اشاره به اینکه در این بازارچه صنایع دستی و محصولات هنری عرضه می شود، خاطرنشان کرد: کارآفرین  به شخصی اطلاق می شود که هنر خود را به نمایش می گذارد؛ از دیگر سو زنان سرپرست خانوار افرادی هستند که با اتکا به خداوند و هنری که در اختیار دارند وارد عرصه تولید شده و با اتکا به تواناییهای خود به گذران زندگی می پردازند.

وی با بیان اینکه زنان کارآفرین نیاز به مکانی دارند تا بتوانند محصولات خود را عرضه کنند، یادآور شد: برگزاری این بازارچه حرکتی مثبتی است چراکه برپایی این بازارچه فرصت مناسبی را برای عرضه محصولات زنان سرپرست خانوار فراهم می کند تا بسیاری از آسیبهای ناشی از بیکاری و نیازهای مالی بانوان برطرف شود. همچنین برپایی بازارچه هایی از این دست زمینه ای برای تقویت بخش خصوصی ومشاغل خانگی، اشتغال زنان سرپرست خانوار محسوب می شود.

کد مطلب 2241311

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