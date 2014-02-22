شهردار خرم آباد معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، طی مراسمی صبح شنبه در محل سالن همایش های استانداری لرستان شهردار خرم آباد با حضور استاندار لرستان، معاون عمرانی استانداری لرستان، معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان، معاون دادگستری لرستان و جمعی از کارکنان شهرداری خرم آباد معرفی شد.

در این مراسم محمد مهرابی به عنوان شهردار جدید شهر خرم آباد معرفی شد.

پیش از این هرمز نصیری از اردیبهشت ماه سال 91 تا چهارم آذرماه سالجاری مسئولیت شهرداری خرم آباد را به عهده داشت تا از آذرماه شهرداری خرم آباد شاهد معارفه نخستین سرپرست شهرداری در دوره جدید فعالیت شورای اسلامی دوره چهارم شهر خرم آباد باشد.

یحیی عیدی بیرانوند که مطابق قانون می توانست حداکثر سه ماه مسئولیت سرپرستی شهرداری خرم آباد را بر عهده داشته باشد امروز جای خود را محمد مهرابی داد تا دو ماه و 29 روز مسئولیت مهم ترین شهرداری لرستان را بر عهده داشته باشد.

شهرداری خرم‌آباد در سال 1303 تاسیس شده و نزدیک به 90 سال سابقه دارد.