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۳ اسفند ۱۳۹۲، ۱۲:۴۴

صفری:

طرح مهارت آموزی روستاییان در اردبیل اجرا می شود

طرح مهارت آموزی روستاییان در اردبیل اجرا می شود

اردبیل – خبرگزاری مهر: مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان اردبیل از اجرای طرح مهارت آموزی ویژه روستاییان در استان خبر داد.

کلام الله صفری در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: این طرح در نظر دارد با هدف ایجاد اشتغال پایدار و ممانعت از مهاجرت روستاییان زمینه های شغلی متناسب با مهارت آموخته شده را فراهم کند.

وی افزود: در قالب این طرح از تمامی روستاهای استان نیاز سنجی شده و متناسب با نیاز منطقه مهارت های لازم به اشخاص علاقه مند ارائه می شود.

صفری معتقد است در حال حاضر روستاهای استان به دلیل ویژگی های اقلیمی و اقتصادی قابلیت هایی دارند که می تواند به زمینه های شغلی تبدیل شود.

وی صنایع دستی  و کشاورزی را از جمله این قابلیت ها عنوان کرد و افزود: مهارت آموزی می تواند سطح کمی و کیفی اطلاعات روستا نشینان را ارتقا داده و نحوه کسب درآمد از آن را ارائه دهد.

مشگین شهر پایلوت اجرای طرح مهارت آموزی

به گفته مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان در راستای اجرای این طرح شهرستان مشگین شهر به صورت پایلوت انتخاب شده است.

وی با بیان اینکه منطقه مرادلوی مشگین شهر برای کشت زعفران و ارشق برای توسعه قالیبافی در نظر گرفته شده است، اضافه کرد: مهارت آموزی متناسب با استعداد و توانمندی هر روستا خواهد بود.

صفری تاکید کرد: در پی آموزش رایگان تسهیلات لازم برای ایجاد زمینه شغلی به روستا نشینان ارائه می شود.

وی معتقد است اجرای این طرح در طولانی مدت موجب آبادانی روستاها و کاهش نرخ مهاجرت خواهد شد.

کد مطلب 2241329

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